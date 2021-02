कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को असम में एक रैली के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस रैली में राहुल गांधी ने नागरिकता कानून का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने अपना गमछा दिखाते हुए कहा कि ‘हमने ये गमछा पहना है…इसपे लिखा है सीएए…इसपर हमने क्रॉस लगा रखा है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए…सीएए नहीं होगा। हम दो हमारे दो, अच्छी तरह सुन लो, सीएए नहीं होगा…कभी नहीं होगा।’ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिवसागर में रैली में कहा कि कांग्रेस ने असम के लोगों को एकजुट किया।

इससे पहले हिंसा के चलते इस बात की कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी कि कोई व्यक्ति जनसभा से घर वापस लौट पाएगा कि नहीं। मैं और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता असम समझौते के सिद्धांतों की रक्षा करेंगे, हम इससे एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने शिवसागर की रैली में कहा कि भाजपा, आरएसएस असम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, नरेन्द्र मोदी और अमित शाह इससे प्रभावित नहीं होंगे लेकिन असम और पूरा देश इससे प्रभावित होगा।

#WATCH | “…..Hum ne yeh gamchha pehna hai.. ispe likha hai CAA.. ispe humne cross laga rakha hai, matlab chahe kuchh bhi ho jaye.. CAA nahi hoga.. ‘hum do, hamare do’ achhi tarah sun lo, (CAA) nahi hoga, kabhi nahi hoga,” says Congress leader Rahul Gandhi in Sivasagar, Assam pic.twitter.com/ZYk7xAUdYx

— ANI (@ANI) February 14, 2021