सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले के बाद पेगासस जासूसी कांड पर एक बार फिर से राजनीति गरमा गई है। इस मुद्दे पर मुखर रहने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कांफ्रेस में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल ने सवाल उठाते हुए कहा है कि इसे भारत में कौन लेकर आया था?

राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस से भारतीय लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया। यह एक बड़ा कदम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे इस मामले को देखेंगे। मुझे विश्वास है कि इससे सच्चाई सामने आ जाएगी।

कांग्रेस नेता ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि पिछले संसद सत्र के दौरान हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। आज, SC ने, हम जो कह रहे थे उसका समर्थन किया है। हम 3 सवाल पूछ रहे थे- पेगासस को किसने अधिकृत किया?, इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया और क्या किसी अन्य देश के पास हमारे लोगों की जानकारी तक पहुंच है। तब हमें जवाब नहीं मिला था।

Live: My interaction with the press regarding the threat to national privacy by GOI’s Pegasus spying. https://t.co/dRiBrQynWk

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 27, 2021