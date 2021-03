राहुल ने की दिल्ली के स्कूलों की तारीफ, AAP ने याद दिलाई इंदिरा गांधी की बात

कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को असम के डिब्रूगढ़ में छात्रों को संबोधित करते हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तारीफ़ की। राहुल के दिल्ली के स्कूलों पर दिए गए बयान पर आम आदमी पार्टी ने उनको इंदिरा गांधी की बात याद दिला दी। कांग्रेस नेता शुक्रवार को असम के चुनावी दौरे पर थे। इस दौरान राहुल ने कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया।

डिब्रूगढ़ में कॉलेज छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों पर जो काम हुआ है वो शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में शुरू किया गया था। लेकिन केजरीवाल सरकार उन कामों की मार्केटिंग कर रही है। राहुल गांधी के इस बयान पर आम आदमी पार्टी ने उनपर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी, आपकी दादी ने एक बार कहा था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो काम करते हैं और दूसरे वे जो इन कामों का क्रेडिट लेते हैं। इसलिए हमेशा पहले वाली श्रेणी में खड़े होने की कोशिश कीजिए क्योंकि वहां कम प्रतिस्पर्धा है।

Hello @RahulGandhi !

Your grandmother Mrs. Indira Gandhi once said:

“There are two kinds of people: those who do the work and those who take the credit. Try to be in the first group; there is less competition there.” pic.twitter.com/JzScWR4Ctw

— AAP (@AamAadmiParty) March 19, 2021