लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एलपीजी की किल्लत को लेकर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के साथ समझौता किया है। गुरुवार को जब राहुल गांधी लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे तो उनके बयान पर हंगामा हो गया।

राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। इस युद्ध के परिणाम उम्मीद से ज्यादा घातक होंगे। राहुल ने कहा, ‘होर्मुज स्ट्रेट के जरिए दुनिया के 20% तेल का व्यापार होता है, यह मार्ग बंद कर दिया गया है। इसके नतीजे भारत के लिए काफी खराब होंगे क्योंकि हमारे तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा इस रास्ते से आता है।’

विपक्ष के नेता ने आगे कहा, ‘यह दर्द अभी सिर्फ शुरू हुआ है। एलपीजी के लिए पूरे देश में काफी पैनिक है, रेहड़ी-पटरी वाले प्रभावित हुए हैं और यह तो भी शुरुआत है। किसी देश की नींव उसकी एनर्जी सिक्योरिटी है।’

राहुल ने कहा, “यह मैं हल्के में नहीं कह रहा लेकिन अमेरिका को इस बात कि इजाजत देना कि वो यह तय करे कि हम किससे तेल और गैस खरीदें, क्या हम रूस से तेल खरीद सकते हैं या नहीं, हमारा अन्य तेल वाले देशों के साथ रिश्ता चकनाचूर कर दिया गया है। यह मेरे लिए काफी रहस्यमयी तथ्य है।”

उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, “मैंने पहेली सुलझा ली है और पहेली समझौते से जुड़ी है। यहां एक सज्जन बैठे हैं जो तेल मंत्री हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वह एपस्टीन के मित्र हैं।” उनका इशारा स्पष्ट रूप से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर था।

राहुल के इतना कहते ही संसद में हंगामा शुरू हो गया। राहुल ने कहा कि वह तेल और आर्थिक सुरक्षा पर बोल रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राहुल गांधी ने जो नोटिस दिया है, उन्हें उस बारे में बोलना चाहिए और सदन इस तरह नहीं चल सकता।

इसके बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में बताया कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ (एविएशन टरबाइन फ्यूल) या फ्यूल ऑयल की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि होर्मुज के अलावा अन्य स्रोतों से कच्चे तेल की खरीद लगभग 70% तक बढ़ गई है, जबकि युद्ध शुरू होने से पहले यह लगभग 55% थी।

कांग्रेस ने बोला था हरदीप पुरी पर हमला

कांग्रेस ने कुछ दिन पहले जेफरी एपस्टीन से संबंधों को लेकर हरदीप सिंह पुरी पर हमला बोला था। पुरी ने कहा था कि वह पिछले 8 सालों में तीन या चार बार एपस्टीन से मिले थे।

राहुल गांधी ने इससे पहले इस बात का दावा किया था कि उनके पास पक्की जानकारी है और उन्होंने आरोप लगाया था कि अमेरिका के न्याय विभाग के पास एपस्टीन की फाइलें हैं और इनमें हरदीप पुरी का नाम है। राहुल गांधी के आरोप लगाने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच काफी तीखी बयानबाजी हुई थी।

अमेरिका के न्याय विभाग ने कुछ महीने पहले यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधित हजारों फाइल्स को रिलीज किया था। एपस्टीन की 2019 में जेल में मौत हो गई थी। उस दौरान वह यौन तस्करी के आरोपों में जेल में बंद था।

एलपीजी किल्लत और देशभर में लोगों की चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए हैं कि पश्चिम एशिया संकट का आम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।