कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की टिप्पणी पर पलटवार किया है। शर्मा ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि जिस नेता को कभी ‘पप्पू’ कहा जाता था अब वही बीजेपी के लिए ‘पापा’ बन गए हैं।
सीएम मोहन यादव ने कहा था कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और गांधी परिवार के लोगों ने कभी दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ा, इसके बाजार उन्होंने उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी को चुना।
यादव के बयान पर कांग्रेस नेता शर्मा ने कहा, “बीजेपी के नेताओं को आजादी की लड़ाई के इतिहास और रायबरेली से चुनाव लड़ने की वजह के बारे में जानकारी नहीं है… जब से राहुल गांधी युवाओं के समर्थन में जंतर-मंतर गए हैं, तब से बीजेपी पूरे देश में बेचैन है… वे उन्हें ‘पप्पू’ कहते रहे लेकिन अब वे सबके ‘पापा’ बन गए हैं।”
कांग्रेस नेता ने कहा कि जैसे घर में लोग सबसे ज्यादा पापा से डरते हैं, वैसे ही अब पूरी बीजेपी राहुल गांधी से डरने लगी है।
19 सितंबर को इंदौर आएंगे राहुल गांधी
कांग्रेस नेता शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम के लिए 10 लाख रुपये जमा कराए गए और ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी 19 सितंबर को छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत जेन-जी युवाओं से जुड़ने के लिए इंदौर आ रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि इस कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
हाल ही में राहुल गांधी के रायबरेली दौरे को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी हुई थी। राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा सांसद हैं और यह सीट गांधी परिवार से लंबे समय से जुड़ी रही है। राहुल गांधी हाल ही में दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे। रायबरेली पहुंचने पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था।
क्या कहा था सीएम मोहन यादव ने?
सीएम मोहन यादव ने रविवार को मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, “भाई है कि मानता ही नहीं, भाई भी क्या करे… भाई का नाम ही पप्पू है, अब पप्पू है तो पप्पू जैसा ही काम करेगा।”
देश की जनता मानती है ‘पप्पू’…
सीएम मोहन यादव की ‘पप्पू’ वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता शर्मा के बयान पर बीजेपी नेता अजय सिंह यादव ने भी टिप्पणी की है। यादव ने कहा, “तो अब कांग्रेस नेता भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी ‘पप्पू’ हैं… सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि देश की जनता भी उन्हें ‘पप्पू’ मानती है… कांग्रेस नेताओं को एक ही बात पर टिके रहना चाहिए। वरना, कौन जाने, भविष्य में राहुल गांधी को ‘फूफा’ या ‘चाचा’ भी कहा जा सकता है।”
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