कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को कुलगाम के मीर बाजार में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा है। इस हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए थे। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 को हटाने का जो मकसद था वह पूरा नहीं हो पाया है।

X पर एक पोस्ट में खेड़ा ने इस हमले को बेहद चिंताजनक बताया, घायल जवानों की सुरक्षा पर चिंता जताई और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने देश में आतंकवाद के लगातार बने हुए खतरे को लेकर भी गृह मंत्री से सवाल किया।

खेड़ा ने कहा, “कुलगाम के मीर बाजार में हुए आतंकी हमले की खबर बेहद परेशान करने वाली है… लेकिन एक अहम सवाल यह है कि गृह मंत्री का इस पर क्या कहना है?”

अनुच्छेद 370 को हटाने का किया जिक्र

खेड़ा ने कहा, “2019 में उन्होंने दावा किया था कि अनुच्छेद 370 को हटाने से आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा… प्रधानमंत्री ने भी उनके इस दावे का समर्थन किया था। सात साल बाद, जब कुलगाम के एक खुले बाजार में CRPF की टुकड़ी पर आतंकी हमला होता है तो यह साफ है कि 5 अगस्त 2019 को किए गए बदलाव अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके हैं।”

राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा, “ऐसे में 2019 में किए गए अपने बड़े-बड़े वादों के बारे में गृह मंत्री का क्या कहना है? क्या वे तब झूठ बोल रहे थे या फिर उसके बाद से उनका काम बेहद निराशाजनक रहा है? जो भी हो, वे भारत के गृह मंत्री बने रहने के लायक नहीं हैं।”

The news of the terrorist attack in Mir Bazar, Kulgam, in which two CRPF personnel were injured, is deeply disturbing.



We pray for their speedy recovery and hope that the menace of terrorism and violence leaves our country for good.



But there is an important question: what does… https://t.co/kFBLc9SrGZ — Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) November 11, 2026

अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग

बुधवार दोपहर जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में एक नाके (सुरक्षा चौकी) पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 2:15 बजे हुई।

अधिकारियों ने बताया कि जवानों पर अंधाधुंध गोलीबारी करने के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सीआरपीएफ ने कहा, “हमलावरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और घायल जवानों को हर संभव इलाज मुहैया कराया जा रहा है।”

एक अधिकारी ने बताया कि घायल जवानों को अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और हमलावरों की तलाश के लिए कई एजेंसियों का संयुक्त अभियान शुरू कर दिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि जिस नाके पर हमला हुआ, वह नेशनल हाईवे से लगभग 4 किमी दूर है। उन्होंने कहा कि घायल हुए तीन सीआरपीएफ जवानों में से दो को मामूली चोटें आई हैं जबकि तीसरे जवान की हालत थोड़ी गंभीर है।

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जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार ने 1992 बैच के AGMUT कैडर के IAS अधिकारी अटल डुलू को एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया। अटल डुलू 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।