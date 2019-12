दिल्ली में आयोजित हुई कांग्रेस की देश बचाओं रैली में राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कांग्रेस ने पूर्व गृहमंत्री पी.चिदंबरम का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें चिंदबरम ने देश के बंटवारे के लिए हिंदू महासभा, सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना को जिम्मेदार ठहराया है। चिदंबरम ने कहा कि ‘हिंदू महासभा, सावरकर और जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी के बीज बोए थे।’

वीडियो में चिदंबरम कह रहे हैं कि “हिंदू महासभा और सावरकर ने टू नेशन थ्योरी के बीज बोए थे और फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे अपनाया था। देश के बंटवारे के असली दोषी तीन हैं, पहला हिंदू महासभा का प्रस्ताव, सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस राजनैतिक पार्टियों में सबसे बाद में बंटवारे के लिए सहमत हुई। हमें भाजपा से इतिहास पर सबक लेने की जरूरत नहीं है।” कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है।

बता दें कि शनिवार को दिल्ली में आयोजित हुई कांग्रेस की रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि ‘मैं माफी नहीं मांगूंगा। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है।’ दरअसल राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक रैली के दौरान कहा था कि पीएम मोदी ने ‘मेक इन इंडिया’ का नारा दिया था, लेकिन आज देश में हर जगह ‘रेप इन इंडिया’ दिखाई दे रहा है। इस बयान पर भाजपा ने राहुल गांधी से माफी की मांग की थी।

वहीं राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर जो बयान दिया, सत्ताधारी पार्टी भाजपा के नेताओं ने उसे लेकर राहुल को निशाने पर ले लिया। संबित पात्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि ‘भले ही राहुल गांधी 100 जन्म ले लें, लेकिन वह सावरकर नहीं बन सकते।’

The Hindu Mahasabha, Savarkar & Jinnah sowed the seeds of a two nation theory. We are not going to take lessons from the BJP on history: Shri @PChidambaram_IN pic.twitter.com/SNj7CZy8RR

— Congress (@INCIndia) December 15, 2019