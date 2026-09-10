कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम ने बुधवार को BRICS समिट से भारत को मिले ठोस फायदों पर सवाल उठाया। चिदंबरम ने कहा कि उन्हें पिछली दो या तीन मीटिंग से कोई खास नतीजा नहीं दिखा है। दिल्ली में होने वाले BRICS समिट 2026 के बारे में बात करते हुए चिदंबरम ने कहा कि भारत BRICS, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन (SCO), G20 और QUAD समेत कई मल्टीलेटरल ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन देश को इनसे क्या ठोस फ़ायदे मिले हैं?

चिदंबरम ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, “मुझे नहीं पता कि कितने राष्ट्रपति और कितने प्रधानमंत्री आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पिछली दो या तीन BRICS समिट से कोई ठोस फ़ायदा या ठोस नतीजे मिले हैं। असल में, हम BRICS का हिस्सा हैं, हम SCO का हिस्सा हैं, हम G20 का हिस्सा हैं और हम QUAD का हिस्सा हैं। हमें इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। पिछले दो या तीन समिट में मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखा। इससे पहले BRICS समिट से कुछ ठोस फ़ायदे हुए थे।”

बीजेपी ने चिदंबरम पर किया पलटवार

वहीं इस मामले को बीजेपी ने पी चिदंबरम पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने X पर एक पोस्ट में कहा, “नाराज़ फूफा चिदंबरम इस बात से नाराज़ हैं कि भारत BRICS समिट होस्ट कर रहा है! जब भी भारत में कुछ अच्छा होता है, नाराज़ फूफा कांग्रेस को प्रॉब्लम होती है! भारत में BRICS समिट क्यों? — चिदंबरम पूछते हैं। शायद नाराज़ फूफा कांग्रेस को पहले एक बेसिक Google सर्च कर लेना चाहिए था! BRICS देशों को भारत का एक्सपोर्ट बढ़कर लगभग 85 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि बढ़ा हुआ BRICS ग्रुप दुनिया की लगभग आधी आबादी और ग्लोबल GDP का लगभग 40% रिप्रेजेंट करता है।कांग्रेस भारत की तरक्की से नफ़रत करती है।”

BRICS समिट की दिल्ली में चल रही तैयारी

चिदंबरम की यह बात ऐसे समय में आई है जब दिल्ली में BRICS समिट 2026 की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें सिविक और इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसियां मीटिंग से पहले इंतज़ाम बढ़ा रही हैं।

दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) कमिश्नर संजीव खिरवार और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार ने बुधवार को समिट की तैयारियों का रिव्यू करने के लिए खास इलाकों का जॉइंट इंस्पेक्शन किया। एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के मुताबिक इंस्पेक्शन में समिट वेन्यू और भारत मंडपम के आस-पास के इलाके शामिल थे।

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ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली आएंगे। वह शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पढ़ें पूरी खबर