कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिमागी नक्सल वाली टिप्पणी पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों और अधिकारियों से ‘दिमागी नक्सल’ सोच वाले लोगों को पहचानने और अलग-थलग करने की अपील की थी।

पीएम मोदी ने क्या कहा था?

शनिवार को पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि 2014 से सरकार की कार्रवाई से जंगल में होने वाली बगावत काफी हद तक खत्म हो गई है, जिसमें 3,500 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि माओवादी मानसिकता वाले दिमागी नक्सल पहले सरकारी कमेटियों में पदों पर थे और पॉलिसी पर असर डालते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र-निर्माण से जोड़े रखने पर ध्यान देना चाहिए और चेतावनी दी कि हथियारों से लैस माओवादी हिंसा आखिरी सांस ले रही है इसके बावजूद संस्थानों में एक वैचारिक नक्सल मानसिकता अभी भी मौजूद है।

कांग्रेस ने साधा निशाना

शनिवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने दिमागी नक्सलियों के खिलाफ उनकी चेतावनी को खोखली राजनीतिक बयानबाजी बताया। जयराम रमेश ने बताया कि जब सरकार ने पहले राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा था, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संसद में यह साफ़ करना पड़ा था कि ऐसी कोई आधिकारिक कानूनी परिभाषा मौजूद नहीं है।

जयराम रमेश ने कहा, “दो-तीन साल पहले, उन्होंने (PM मोदी) अपने राजनीतिक विरोधियों को ‘अर्बन नक्सल’ कहा था। उस समय संसद में यह सवाल उठा था कि ‘अर्बन नक्सल’ की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री ने जवाब दिया कि ‘अर्बन नक्सल’ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, न ही इसकी कोई परिभाषा है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।”

कांग्रेस नेता ने कहा, “असलियत यह है कि वह आखिर में उन्हीं लोगों के उठाए गए मुद्दों और मांगों को मान लेते हैं, जिन्हें वह ‘अर्बन नक्सल’ कहते हैं। उन्होंने जाति जनगणना के विचार को ‘अर्बन नक्सल’ सोच बताकर खारिज कर दिया था, फिर भी एक साल पहले उन्होंने जाति-आधारित जनगणना की घोषणा की। पहले आप अपमानजनक बातें करते हैं उन्हें ‘अर्बन नक्सल’ या दिमागी नक्सल’ कहते हैं, लेकिन बाद में, आप उन्हीं मांगों को मान लेते हैं जो आपके राजनीतिक विरोधी कर रहे थे। 12 साल बाद भी उनके राजनीतिक भाषण में कुछ भी नया नहीं था।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए ‘शक्ति की सप्तधारा’ का आह्वान किया और कहा कि ये सात शक्तियां भारत को नई गति तथा नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। पढ़िए पूरी खबर…