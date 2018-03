मेघालय: सरकार बनाने के लिए कांग्रेस नेता ने पेपर पर जोड़ा सीटों का गणित, कैमरे में कैद हुई तस्वीर

पूर्वोत्तर के तीन राज्यों मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा के चुनावी नतीजों में कांग्रेस के पास खुश होने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यहां तक कि पिछले 10 सालों से मेघालय में सत्ता पर काबिज कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए इस बार पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। मेघालय की 59 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 21 पर जीत दर्ज की है। जबकि एनपीपी 19, यूडीपी 6, बीजेपी 2 और अन्य को 11 सीटें मिली हैं। इन नतीजों में कांग्रेस भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो लेकिन अगर उसे सरकार बनाना है तो उसे दूसरों की जरूरत पड़ेगी। बहुमत के लिए कांग्रेस को अन्य दलों के समर्थन की आवश्कता है। गोवा और मणिपुर जेसी कोई अनहोनी ना हो जाए इससे बचते हुए कांग्रेस ने पार्टी के अहम रणनीतिकार अहमद पटेल को दो अन्य बड़े नेताओं के साथ मेघालय के लिए शनिवार सुबह ही रवाना कर दिया।

कांग्रेस ने बी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए जरूरी नंबर जुटाने के लिए गणित बैठाना शुरू कर दिया है। कैमरे पर कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक एक पेपर के साथ कैद हुए हैं, जिसमें सीटों का गठजोड़ लिखा हुआ है। इस पेपर में एक तरफ सभी पार्टियों को मिलने वाले संभावित सीटें लिखी हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ उन पार्टियों और उनकी सीटों को लिखा गया है, जिनके समर्थन से कांग्रेस सरकार बना सकती है। इस पेपर के अनुसार कांग्रेस यूडीपी, केएचएनएएम, एचएसपीडीपी और अन्यों के समर्थन से सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर जुटाती दिख रही है।

Caught on camera: Congress leader Mukul Wasnik carrying paper with seat tallies and what appears to be numbers for Government formation in Meghalaya. #MeghalayaElection2018 pic.twitter.com/0LPfGGYZwu

— ANI (@ANI) March 3, 2018