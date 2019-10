Maharashtra election 2019: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और पिछले कुछ दिनों से सावरकर की चर्चा जोरों पर है। इसकी बड़ी वजह भाजपा का संकल्प पत्र है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए संकल्प पत्र में भाजपा ने विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की बात कही है। जिसे लेकर कांग्रेस और विपक्ष के कई नेता नाराज़ हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने ट्विटर पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसके बाद उन्हें ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को सीधे नाथूराम गोडसे को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए।

मनीष तिवारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा कि एनडीए/भाजपा सरकार सावरकर को भारत रत्ना क्यों देना चाहती है? गोडसे को क्यों नहीं? सावरकर महात्मा गांधी की हत्या के एक आरोपी थे और बाद में गांधी की हत्या के लिए बरी कर दिया गया था। लेकिन गोडसे को दोषी ठहराया गया था और उन्हें फांसी दी गई थी। मनीष ने लिखा कि अगर आप महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं, इस अवसर पर आप उनका बहिष्कार करना चाहते हैं तो खुल कर कीजिये।

The first recommendation for Veer Savarkarji, which has now led to a demand for Bharat Ratna, came from Smt. Indira Gandhi, then PM of India. Even a stamp was issued. Any comment @ManishTewari. Maybe @RahulGandhi can clarify. pic.twitter.com/YZcMMRmcN3

— A/Prof (Dr) Sanjib Goswami (@DrSanjivG) October 17, 2019