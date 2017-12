मोदी पर हमला बोलते हुए मणिशंकर अय्यर ने लांघी सीमा, बताया ‘नीच किस्म का आदमी’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अय्यर ने सीमा ही लांघ दी और वह कुछ ज्यादा ही बोल गए। अय्यर ने पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी तक कह दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अय्यर ने कहा, ‘मुझको लगता है कि यह आदमी बहुत ही नीच किस्म का आदमी है। इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे मौकों पर इस किस्म की गंदी राजनीति करने की क्या आवश्यकता है?’ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पीएम मोदी द्वारा डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के उद्घाटन के दौरान दिए गए बयान के संदर्भ में यह बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सेंटर के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में नाम लिए बिना ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था और कहा कि एक परिवार के फायदे के लिए डॉ. साहब के योगदानों को भुलाने की कोशिश की गई थी।

