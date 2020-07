एक तरफ जहां मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। वहीं, उसकी अपनी पार्टी के नेता ने मोदी सरकार की इस कदम की सराहना की है। अभिनेत्री और कांग्रेस नेता खुशबू सुंदर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है। हालांकि उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयान देने को लेकर राहुल गांधी से माफी भी मांगी है।

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर मेरी अपनी पार्टी से राय अलग है और मैं राहुल गांधी जी से इसे लेकर माफी भी मांगती हूं लेकिन मैं कठपुतली या रोबोट की तरह सिर हिलाने से ज्यादा तथ्यों पर बात करना पसंद करूंगी।अपने नेता से हम हर चीज पर सहमत नहीं हो सकते, लेकिन बतौर नागरिक बहादुरी से अपनी राय या विचार रख सकते हैं।

My stand on #NEP2020 differs from my party n I apologize to @RahulGandhi ji for that, but I rather speak the fact than be a head nodding robot or a puppet. Everything is n cannot be about agreeing to ur leader, but about being courages to voice ur opinion bravely as a citizen ..

— KhushbuSundar (@khushsundar) July 30, 2020