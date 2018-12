कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार (2 दिसंबर) को जयपुर में थे। सिंधिया ने भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भाजपा को सीखना है कि मंदिर कैसे बनाना है तो वह सिंधिया परिवार से सीख सकते हैं। उनके परिवार ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में कुल मिलाकर 60 मंदिर बनवाए हैं लेकिन कभी भी संप्रदायों के बीच कोई विवाद नहीं हुआ।

सिंधिया ने भाजपा को राममंदिर पर घेरते हुए कहा, ”राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए और धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए। जहां तक धर्म की बात है, ये हर व्यक्ति का निजी मामला है। बीजेपी की आदत है कि शोर मचाओ और कहो- कसम गीता की, मंदिर हम वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे”

J Scindia in Jaipur, Rajasthan: This is BJP’s reality. If they want to learn how to construct a temple, they should learn that from Scindia family, which made 60 temples across the state, including Rajasthan, UP & MP, Maharashtra but there was never a trouble between communities. https://t.co/3PmWWI4wOm

— ANI (@ANI) December 2, 2018