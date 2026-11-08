कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘दिमागी नक्सली’ वाले बयान को लेकर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट रूप से हताश और परेशान हैं और अब उनके झोला उठाने का वक्त करीब आ रहा है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने X पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी पर दिवाली के दिन भी अपने चिरपरिचित अंदाज में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर अपने कुछ राजनीतिक विरोधियों को ‘दिमागी नक्सली’ कहकर संबोधित किया है। रमेश ने कहा, “सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि उन्होंने इसके लिए एक बेहद गंभीर और गैर-राजनीतिक अवसर का दुरुपयोग किया, सुरक्षा बलों की वर्दी पहनी और अपने राजनीतिक विरोधियों पर जमकर कीचड़ उछाला। यह तमाम मर्यादाओं और परंपराओं पर खुला हमला है। लेकिन इन महाशय को उसूलों और आदर्शों की परवाह ही कब रही है।”

प्रधानमंत्री ने दिवाली के दिन भी देश को अपनी चिर-परिचित अभद्र भाषा से नहीं बख्शा है।



उन्होंने एक बार फिर अपने कुछ राजनीतिक विरोधियों को ‘दिमागी नक्सली’ कहकर सम्बोधित किया है। सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि उन्होंने इसके लिए एक बेहद गंभीर और गैर-राजनीतिक अवसर का दुरुपयोग किया,… — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 8, 2026

‘अर्बन नक्सली’ कहने का आरोप

कांग्रेस नेता ने कहा, “28 अप्रैल, 2024 को उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग करने वालों को ‘अर्बन नक्सली’ कहा था। यह अलग बात है कि बाद में, 30 अप्रैल, 2025 को उन्होंने स्वयं जनगणना 2027 के तहत जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की।”

कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वालों को नक्सली विचारधारा का समर्थक बताया था लेकिन 19 नवंबर 2021 को उन्हीं कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी।

रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट रूप से हताश, परेशान और बेचैन हैं। कांग्रेस महासचिव ने तंज कसते हुए कहा कि अब उनके झोला उठाकर जाने का वक्त तेजी से करीब आ रहा है।

क्या कहा था पीएम मोदी ने?

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि भले ही हथियारबंद माओवादियों का सफाया हो गया है लेकिन नक्सलवाद का खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘दिमागी नक्सली’ राजनीतिक दलों सहित कई संगठनों में घुसपैठ कर चुके हैं और लोगों को संविधान तथा लोकतंत्र के खिलाफ भड़का रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के करनपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के शिविर में सुरक्षाकर्मियों के साथ दिवाली मनाते हुए मोदी ने कहा, ”हमें ऐसे तत्वों की पहचान करके उन्हें हराना होगा और देश को सुरक्षित रखना होगा।”

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देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को मिले चंदे में 75 प्रतिशत की कमी देखने को मिल रही है। कांग्रेस को 2025-26 में 20000 रुपये से ज्यादा का कुल चंदा 130.7 करोड़ रुपये मिला, जो 2024-25 में मिले 517.4 करोड़ रुपये के चंदे का मुश्किल से एक-चौथाई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।