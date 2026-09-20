कांग्रेस ने रविवार को निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एसआईआर वास्तव में मतदाताओं के नाम हटाने की एक बड़े पैमाने की ‘शाह स्टीगेटेड रिमूवल’ (अमित शाह के इशारे पर मतदाताओं के नाम हटाने की) प्रक्रिया और संविधान पर हमला है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संदर्भ देते हुए कहा, ”एसआईआर वास्तव में मतदाताओं को हटाने की एक बड़े पैमाने की ‘शाह इंस्टीगेटेड रिमूवल’ प्रक्रिया है। यह हमारे संविधान पर हमला है।”

7.8 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने जून 2025 में बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की पहले चरण की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद नवंबर 2025 में नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा चरण शुरू किया गया। जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि चरण-1 और चरण-2 में 7.8 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि एसआईआर से पहले की मतदाता सूची में दर्ज कुल नामों में से 13 प्रतिशत नाम हटा दिए गए हैं।

जयराम रमेश ने कहा कि तीसरे चरण की शुरुआत 2026 के मध्य में 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में हुई। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण के दौरान अब तक 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल 36.06 करोड़ मतदाताओं में से 6.18 करोड़ के नाम हटा दिए गए हैं। जयराम रमेश ने कहा, ”नाम हटाए जाने की दर 17 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा 5.43 करोड़ मतदाताओं को अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, ताकि मतदाता सूची में उनके नाम बरकरार रखे जा सकें। इससे नाम हटाए जाने का जोखिम और 15 प्रतिशत बढ़ जाता है। यह असामान्य रूप से बड़ा अनुपात है, जो पूरी एसआईआर प्रक्रिया में संरचनात्मक खामियों को दर्शाता है।”

कहां कितने नाम हटे?

जयराम रमेश ने सवाल किया कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के बाद भी इतने अधिक मतदाताओं को अपने नाम सत्यापित कराने की जरूरत कैसे पड़ रही है। उन्होंने कहा, ”इस तरह कुल 32 प्रतिशत यानी करीब हर तीन में से एक मतदाता का नाम या तो हटा दिया गया है या उसके हटाए जाने का खतरा है। इस संबंध में राज्यों की स्थिति इस प्रकार है। दिल्ली में 53.73 प्रतिशत, चंडीगढ़ में 52.58 प्रतिशत, झारखंड में 39.57 प्रतिशत, उत्तराखंड में 35.71 प्रतिशत, मेघालय में 35.36 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 33.88 प्रतिशत, तेलंगाना में 48.90 प्रतिशत, कर्नाटक में 27.6 प्रतिशत, हरियाणा में 37.5 प्रतिशत, ओडिशा में 23.67 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 21.17 प्रतिशत और पंजाब में 15.23 प्रतिशत नाम हटाए गए हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड में जिन मतदाताओं के नाम हटाए जाने का खतरा है, उनकी सूची सार्वजनिक कर दी गई है, ताकि मतदाता उसमें अपना नाम देख सकें।”

जयराम रमेश ने कहा, ”दिल्ली ने यह सूची 19 सितंबर 2026 को सार्वजनिक की और वह भी केवल जन दबाव के कारण। भाजपा शासित अन्य राज्यों के साथ-साथ पंजाब ने अब तक ऐसा नहीं किया है।” जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर हटाए गए नामों में मुख्य रूप से समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे कमजोर तथा वंचित वर्गों के मतदाता शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर बड़े राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अधिक नाम हटाए गए हैं।

‘सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से झाड़ लिया पल्ला’

जयराम रमेश ने कहा कि एसआईआर के जरिए सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाने का बोझ नागरिकों पर डाल दिया है, जबकि संभव है कि इनमें से कुछ दस्तावेज सरकार ने उन्हें कभी जारी ही न किए हों। उन्होंने कहा कि ऐसी जांच प्रक्रिया, जिसे देश के अधिकांश नागरिक पूरा ही नहीं कर सकते, दरअसल लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने का माध्यम बनकर रह जाती है।

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राहुल गांधी ने कहा कि उस तरफ शायद आप उनको पहचानो या ना पहचानो। यह अजीत डोभाल जी हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इनफॉर्मल बातचीत में यह कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में को कंट्रोल करना है तो सिर्फ 500 लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत है। यह अजीत डोभाल जी हैं, यह हिंदुस्तान के टेलीफोन, व्हाटसएप, फेसबुक, कम्युनिकेशन पर कब्जा किए बैठे हैं। यह फोन टैपिंग कराते हैं और यह इन्फॉर्मेशन अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। इस फोन के अंदर डोभाल जी बैठे हुए हैं, आपके फोन के अंदर डोभाल जी बैठे हुए हैं। पढ़ें पूरी खबर।