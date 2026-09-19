कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा की जनता आगामी विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ”आटे-दाल का भाव” बता देगी।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि आम आदमी महंगाई से परेशान है जबकि सरकार सच्चाई छिपाने और आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए महंगाई पर नियंत्रण का दावा करने में जुटी है।

रमेश ने कहा, ”आम आदमी की थाली महंगी होती जा रही है, लेकिन सरकार आंकड़ों की बाजीगरी से महंगाई पर काबू पाने का दावा करना चाहती है।”

ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने आम आदमी की रसोई पर चौतरफा हमला बोल दिया है। रसोई का बजट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।



मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आटे-दाल से लेकर तेल तक, रसोई का बजट लगातार बिगड़ रहा है और महंगाई आसमान पर है। केवल कुछ मित्र पूंजीपति ही आनंद में हैं… pic.twitter.com/i6Ieg8aDCq — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 19, 2026

महंगाई से परेशान हैं परिवार- कांग्रेस

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आटा, दाल और खाद्य तेल समेत रसोई के जरूरी सामान की कीमतों से घरेलू बजट लगातार प्रभावित हो रहा है। रमेश ने दावा किया कि जहां करोड़ों परिवार महंगाई से परेशान हैं, वहीं ”कुछ मित्र पूंजीपति” इसका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर महंगाई के मुद्दे पर असल स्थिति छिपाने का भी आरोप लगाया।

रमेश ने कहा, ”मोदी जी, ये जो पब्लिक है, सब जानती है। महंगाई झेल रही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा की जनता चुनावों में आपको आटे-दाल का भाव मालूम करा देगी।” उन्होंने कहा कि सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और आम लोगों को राहत देनी चाहिए।

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