बीफ और मॉब लिंचिंग पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान का कांग्रेसी नेता द्वारा जमकर विरोध किया गया है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद हुसैन दलवाई ने इंद्रेश के बयान पर भड़कते हुए कहा है कि उनकी लिंचिंग होगी तब वह समझेंगे क्या? समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दलवाई ने कहा, ‘इंद्रेश का नाम बम ब्लास्ट केस में शामिल है। सरकार ने उन्हें इस तरह से बोलने की परमिशन कैसे दी? उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया? उनकी लिंचिंग होगी तब वह समझेंगे क्या? मैं नहीं चाहता कि किसी के भी साथ ऐसा हो। ये लोग भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं।’

दरअसल, इंद्रेश ने सोमवार को लिंचिंग पर काफी हैरान करने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर गोहत्या बंद हो जाएगी तब फिर लिंचिंग भी अपने आप ही बंद हो जाएगी। इंद्रेश ने कहा कि बहुत से धर्मों में गोहत्या के लिए माफी नहीं है और इसे पाप माना जाता है। उन्होंने कहा, ‘जीजस इस दुनिया में आए, उनका जन्म गोशाला में हुआ, इसलिए वहां गाय को मां कहा जाता है। मक्का-मदीना जाओ, वहां गाय को मारना अपराध माना जाता है। क्या हम कल्पना नहीं कर सकते कि अगर गाय को मारने जैसे पाप से इंसानियत को मुक्ति मिल जाएगी तो मॉब लिंचिंग की समस्या भी अपने आप हल हो जाएगी।’

Indresh was named in bomb blast case. Why does govt allow him to speak like that? Why isn't he jailed? Unka lynching hoga to samjhega kya? Don't want this for anyone. They want to make India Pak or Afghanistan.: H Dalwai, Congress on Indresh Kumar's statement on mob lynching&cows pic.twitter.com/qMGiDq1VQz

— ANI (@ANI) July 24, 2018