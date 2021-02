कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लोगों को वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि, यहां भी उन्होंने चुटीले अंदाज में बांटने वाली राजनीति पर तंज कसा। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “मेरे साथी देशवासियों और दोस्तों को वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं। प्यार, दया और और भाईचारे को नफरत, हिंसा और कटुता पर विजयी बनाएं।”

हालांकि, दिग्विजय के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर तंज कसा। कई लोगों ने पुलवामा हमले की बरसी का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता पर निशाना साधा, तो वहीं कुछ और लोगों ने दिग्विजय के शादीशुदा जीवन पर भी टिप्पणी कर दी। ट्विटर यूजर सागर मल गुर्जर ने कहा, “आछ्यो जन्मयो रे देश पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे और तू वेलेंटाइन डे मना रहा।”

ट्विटर हैंडल @Apprpr1 ने लिखा, “कुछ लोग वैलेनटाइन को राष्ट्रीय उत्सव की तरह बधाई दे रहे व मना रहे हैं। जबकि सनातनी इस दिन को माता-पिता पूजन दिवस मना रहे हैं और सभी देशभक्त पुलवामा शहीदी दिवस। सिर्फ सोच ही आदमी को इंसान बनाती है। पुलवामा शहीदों को नमन व उनके माता पिता व परिवारजनों को भी नमन।”

WeAreIndiansFirst…. and as an Indian, Valentine day has no place in our culture.

कुछ अन्य लोगों ने वैलेंटाइन डे को पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा भी बताया। अनिल पुंदिर नाम के यूजर ने कहा, “हम पहले भारतीय हैं और भारतीयों की तर्ज पर वैलेंटाइन डे की हमारी संस्कृति में कोई जगह नहीं है।” एक और यूजर ने महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन का हिस्सा बनी शिवसेना को घेरते हुए कहा, “वैलेंटाइन मनाने पर महाराष्ट्र में शिवसेना तो लट्ठ लेकर नहीं भगाएगी इस बार?”

दिग्विजय के ट्वीट पर लोगों ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। ट्विटर हैंडल @myindia1975 ने लिखा, “कांग्रेस नेता भारत-विरोधी होते हैं। भारत को इसका अहसास 2014 से ही हो गया, तब तक आप लोग इस देश को एक परिवार की आड़ में खुले तौर पर लूट रहे थे। जाहिर है आपका प्रेम प्रसंग इसी दिन शुरू हुआ था। पर आज के दिन हमारे सैनिकों की शहात का क्या।”

Congress leaders are anti Indian and you!

Indians have been realising since 2014,till then you people have looted this country openly under G family covers

Sure, your प्रेम प्रसंग was started on this day!

What about Martyrs of our soldiers on this day?

— Myindia1975 (@myindia1975) February 14, 2021