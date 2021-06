कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह टि्वटर पर ट्रोल कर दिए गए। शुक्रवार को उन्होंने एक ट्वीट के जरिए भाजपा और मोदी सरकार पर निशाना साधा। तंज कसते हुए कहा कि किसानों के गोदाम तक बेच देने वाली पार्टी देशभक्त है…वाह मोदी भक्तों वाह।

कांग्रेसी नेता का इस बाबत पूरा ट्वीट यह था, “सुई से लेकर परमाणु बम बनाने वाली पार्टी देशद्रोही है और रेलवे स्टेशन से लेकर किसानों के गोदाम तक बेचने वाली पार्टी देशभक्त। वाह मोदी भक्तों वाह।” इस पर फॉलोअर्स, फैंस और टि्वटर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। @NihangPramod ने कहा, देशद्रोही तो मीरजाफर और जयचंद भी नहीं था, पर उसकी दुश्मनों से वफादारी ने देश के गद्दारों की सूची में नाम दर्ज करा दिया वरना दोनों योद्धा तो लाजवाब थे और उसके युद्धकौशल ने ही दुश्मनों को सत्ता का मार्ग प्रशस्त किया। तुम और तुम्हारी कांग्रेस उसके ही उत्तराधिकारी हो।

@JavedKh93404719 ने लिखा, “चोरी चौकीदार करेंगे बाबा व्यापार करेंगे…कौन लुटा और किसने लूटा यह तय अखबार करेंगे। देशभक्ति क्या होती है, यह तय अब ग़द्दार करेंगे।” @myindia1975 नामक हैंडल से कहा गया, आप खुद ही सच बोल रहे हो। पहला वाक्य सत्य है। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डा आपकी सरकार ने नहीं बेचे? HDFC, ICICI Bank किसने बेचे? Disinvestment मनमोहन सिंह के ही फैसले थे और 25 जून भारत के इतिहास में काला दिवस है। वाह, गांधी परिवार के दास, वाह!

@RamanJagtap4 ने लिखा, “नक्सली से आतंकियों को बनाने वाली पार्टी तो देशभक्त होगी न? कांग्रेस की जमानत पर बैठे नेताओं चमचों और तुम्हारे जैसे बयानों पर जिंदा रहने वालों को अपने आरोप पर यकीन है तो ठोको मुकदमा और दिला दो सज़ा…वरना ऐसे बयान से कांग्रेस कब्र की गहराई बढ़ेगी।”

@RADHA_83 बोलीं- आतंकी हाफिज़ सईद को साहब कहने वाले, ओसामा बिन लादेन के सही तरीके से अंतिम संस्कार को मरे जाने वाले और 26/11 पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले को आर एस एस की साजिश बता कर हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने वाले आप लोगों को जो देशद्रोही नहीं समझता है, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। पप्पू भी नहीं।

@udayshankar_dr ने कहा, “कांग्रेस सदस्यों ने देश को नियंत्रित किया है और अपने परिवारों के लिए बड़ी मोटी रकम पैदा की है।” @DoshiNarendra ने तो दिग्विजय को आउटडेटेड (बीते जमाने का या जिसकी प्रासंगिकता न हो) नेता करार दे दिया।

Listen to arguments of this ‘out dated’ Congressi !!!

He is trying to dislodge the Modi government by discussing needles and atomic bombs, railway stations and farmers’ godowns.

He is talking about patriotism by reinstating 370 and helping Zakir Naik & Hafiz Saeed !!@INCIndia

— Narendra Doshi (@DoshiNarendra) June 25, 2021