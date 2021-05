इंदिरा का नाम लिए बगैर बोले कांग्रेसी दिग्विजय- वो लोगों की PM थीं, पर मोदी EVM के प्रधानमंत्री हैं; लोग करने लगे ऐसे कमेंट्स

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोमवार को एक ट्वीट कर बिना नाम लिए पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की तारीफ करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज़ कसा। कांग्रेस नेता ने ट्वीट करते हुए मोदी को EVM का प्रधानमंत्री बताया है। जिसके बाद यूजर्स ने उन्हें ट्रोल भी किया है।

संजय घोष नाम के एक यूजर ने इन्दिरा गांधी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की जिसमें वे स्टूल पर बैठकर पत्रकारों से बात कर रही हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा “ये लोगों की प्रधानमंत्री थी, मोदी EVM के प्रधानमंत्री हैं; भक्तों कुछ समझ में आया?” दिग्विजय के इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा “कांग्रेस पार्टी को गर्त में ले जाने में आप का बहुत सहयोग है आपकी बेहूंदी बयान बाजी सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस को इस भारत देश से खत्म करने में।”

मनोज नाम के एक यूजर ने लिखा “उमर हो गई है, अभी तक समझ वही की वही है। फिर से evm का रोना। इतना तो तब भी नहीं रोए थे जब बीबी मर गई थी!” एक ने लिखा “आपकी अम्मा को कौन नहीं जानता, लेकिन संजय गांधी के आगे वह भी लाचार थी, और उसकी कीमत संजय की मौत थी,अन्यथा जांच अवश्य होती।”

She was Peoples’ PM

Modi is EVM’s PM.

भक्तों कुछ समझ में आया? https://t.co/VTgXfOthbG

