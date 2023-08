Express Adda: ‘केजरीवाल को पता है कैसे खबरों में बने रहना है’, भूपेश बघेल बोले- वो कभी खांसकर तो कभी बात कर सुर्खियां बटोर लेते हैं

Bhupesh Baghel ने गुरुवार को इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम 'एक्सप्रेस अड्डा' में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी बता दे उसने हिंदुओं के लिए के लिए क्या कहा।

भूपेश बघेल ने गुरुवार को एक्सप्रेस अड्डा कार्यक्रम में शिरकत की (File photo- Express/Amit Mehra)

Bhupesh Baghel News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को द इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम ‘एक्सप्रेस अड्डा’ में शिरकत की। देश की राजधानी नई दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। अरविंद केजरीवाल की छत्तीसगढ़ में एंट्री से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पता है कि खबरों में केसे बने रहना है। वो कभी खांसकर तो कभी बात करके सुर्खियां बटोर लेते हैं। भूपेश बघेल ने एक्सप्रेस अड्डा कार्यक्रम में कहा, “केजरीवाल जी की प्रशंसा करूंगा क्योंकि उन्हें पता है कि खबर में कैसे बने रहना है। जब से केजरीवाल आए हैं तब से पत्रकार लोगों पर एक ही सवाल है- केजरीवाल जी आए हैं। उन्हें पता है कि इंडिया गठबंधन भी चल रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ आ गए। एक हॉल बुक करवाया और उसमें कुछ कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बातचीत की। आज दिल्ली से लेकर रायपुर तक के सारे पत्रकार मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं तो ये उनकी खासियत है कि मीडिया में कैसे बने रहना है, कभी खांस कर बन जाएंगे तो कभी बात करके बन जाएंगे।”

