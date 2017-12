कांग्रेसी नेता का दावा- राहुल के खिलाफ लड़ने गया तो नाराज होकर भगा दिया गया

कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला के बाद अब पार्टी नेता अयूब अली ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरे जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ‘मैंने कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन एम रामचंद्रण जी को बताया कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़ा रहना चाहता हूं। इसपर वो काफी क्रोधित हो गए और कहा कि यहां सिर्फ एक ही उम्मीदवार होगा और वह हैं राहुल गांधी। इसके बाद उन्होंने मुझसे वहां से जाने के लिए कह दिया।’

Went to Chairman of Congress central election authority M Ramachandran ji and told him I would like to stand for Congress president post, he got angry&told me there will only be one candidate that is Rahul ji,he asked me to leave: Ayub Ali pic.twitter.com/XmKyexfaY1

