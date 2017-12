पाकिस्तान कनेक्शन: पीएम के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, पूछा- पूर्व आर्मी चीफ, राजनयिक सब रच रहे थे साजिश?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात चुनाव में पाकिस्तान कनेक्शन वाले बयान पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पलटवाल करते हुए सख्त सवाल किया है। आनंद शर्मा ने कहा है कि पीएम मोदी का कहना है कि गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस पाकिस्तान से मिलकर साजिश रच रही है, यह बयान बेहद ही चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा, ‘इस तरह का बयान बेहद ही चौंकाने वाला है। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव से फूट डालने के मकसद से इस तरह का बयान दिया गया है। ऐसे बयान पीएम मोदी की मायूसी दर्शाते हैं और इससे यह भी पता चलता है कि अब बीजेपी की हार पक्की है।’ इसी मामले में कांग्रेसी नेता ने आगे कहा कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री यहां एक शादी में शामिल होने के लिए आए थे, कोई साजिश रचने नहीं। उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री के लिए डिनर का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व राजनयिक और पूर्व आर्मी चीफ भी शामिल हुए थे। क्या मोदी ये सोच रहे हैं कि वे सभी लोग पाकिस्तान के साथ साजिश रच रहे थे? यह काफी निन्दनीय बात है।’

PM has said Congress is conspiring with Pakistan for Gujarat elections.Its outrageous. This is just an attempt to polarize ahead of second phase of voting.This also shows his desperation and that BJP's loss is now guaranteed: Anand Sharma,Congress pic.twitter.com/1Ax2qxDzvN

Ex-Pakistan Foreign Minister was here to attend a wedding, there was a dinner organized for him in which there were former diplomats,former Army chief among other dignitaries.Does PM think they were all conspiring with Pak? Reprehensible.PM must apologize: Anand Sharma,Congress pic.twitter.com/K07MwkwhFE

