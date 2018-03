एअर इंडिया के निजीकरण में कांग्रेस को दिखा ‘दाल में काला’, वरिष्ठ नेता ने जताया शक

एअर इंडिया के निजीकरण की दिशा में सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है। बता दें कि सरकार ने एअर इंडिया एक्सप्रेस के 100 प्रतिशत, एअर इंडिया लिमिटेड के 76 प्रतिशत और एअर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विस के 50 प्रतिशत शेयर बेचने का फैसला किया है। वहीं, इस डील पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अपने एक ट्वीट में अहमद पटेल ने लिखा है कि एअर इंडिया के निजीकरण की शर्तें सुनकर चकित हूं। सरकार 76 प्रतिशत इक्विटी बेचने जा रही है, लेकिन कंपनी का 52 प्रतिशत कर्ज बाकी रहेगा। क्या ऐसा नहीं लगता कि यह पूरी प्रक्रिया कुछ प्राइवेट एजेंट्स को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है?

बता दें कि उड्डयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के मुताबिक एअर इंडिया के खरीददार की कुल संपत्ति कम से कम 5000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। इसके साथ ही खरीददार पिछले 5 सालों में से 3 सालों के रिकॉर्ड में टैक्स प्रॉफिट में होना चाहिए। सर्वाधिक बोली लगाने वाले को एअर इंडिया में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा और 3 सालों तक जरूरी लिस्टिंग के अलावा वह एअर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेच भी नहीं सकेगा। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए केन्द्र की एनडीए सरकार पर आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाने का बड़ा दबाव है। इसी दबाव में सरकार ने एअर इंडिया के निजीकरण का संवेदनशील फैसला किया है।

Shocked to hear the terms of the Air India privatisation. Govt will sell 76% equity but will retain 52% of the company’s debt? Isn’t this a complete sell out designed to benefit certain private agents?

— Ahmed Patel (@ahmedpatel) March 28, 2018