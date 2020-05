एक कंपनी द्वारा अपने 2000 कर्मचारियों को वाट्सएप कॉल द्वारा नौकरी से निकालने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात ये है कि इस कंपनी द्वारा हाल ही में पीएम केयर फंड में 21 करोड़ रुपए का दान दिया गया है। इस बात की जानकारी एक कांग्रेस नेता द्वारा दी गई है। कर्नाटक में कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड रहे श्रीवास्तव ने अपने एक ट्वीट में बताया कि “इंडिया बुल्स ने अपने 2000 कर्मचारियों को वाट्सएप कॉल द्वारा नौकरी से निकाल दिया है।”

ट्वीट में बताया गया है कि “इंडिया बुल्स ने पीएम केयर फंड में 21 करोड़ रुपए दान किए हैं। साल 2014 से इंडिया बुल्स भाजपा को डोनेशन के रुप में करोड़ो रुपए दे चुकी है। ट्वीट के अनुसार, 2000 परिवार परेशान हैं लेकिन अगर आप इस पर सवाल उठाते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर कर दी जाएगी।”

कांग्रेस नेता द्वारा अपने ट्वीट के साथ एक वाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग का वीडियो भी साझा किया गया है, जिसमें कंपनी के अधिकारी एक कर्मचारी को कॉल कर बता रहे हैं कि उनका कंपनी में काम का आखिरी दिन 31 मई तक है। यदि वह इस्तीफा दे देंगे तो कंपनी की तरफ से उन्हें 31 मई तक की सैलरी और एक्सपीरियंस लेटर दिया जाएगा और अगर वह इस्तीफा नहीं करते हैं तो कंपनी उन्हें टर्मिनेट भी कर सकती है।

IndiaBulls is sacking 2000 employees through Whatsapp calls

IndiaBulls had given ₹21 cr to PM CARES. Since 2014, Indiabulls has given crores to BJP in donations.

2000 families are suffering. But if you question about #PMCaresFraud, BJP will fire FIRpic.twitter.com/sO9A2q6EVK

