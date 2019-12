पूर्व राज्यसभा सदस्य व वरिष्ठ कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी सुर्खियों में है। उन्होंने एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा किया। इस दौरान साध्वी ऋतंभरा भी मौजूद रही। दरअसल, लाल किले में गीता पर एक सम्मेलन आयोजन किया गया और इस दौरान राजनीति के कई दिग्गज मौजूद रहे।

जनार्दन द्विवेदी, मोहन भागवत, केंद्री मंत्री स्मृति ईरानी, राम मंदिर कार्यकर्ता साध्वी ऋतंभरा और अन्य आध्यात्मिक नेताओं के साथ अग्रिम पंक्ति में बैठे नजर आए। जीयो गीता संस्थान की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

इस दौरान इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने जनार्दन द्विवेदी के मजे लिए। लोगों ने कहा कि अब कांग्रेस से जनार्दन द्विवेदी का पत्ता कटने वाला है। एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा है। इसका पत्ता तो कटा कांग्रेस से। वहीं एक यूजर ने लिखा भारत बदल तो रहा है कि किन मायनों में।

India is changing, but no idea “To What”..

— Fredy (@Fredy74388043) December 1, 2019