Sugar News: कांग्रेस ने केंद्र की E20 (20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल) नीति की तत्काल समीक्षा करने तथा लोगों को बिना एथनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध कराने की मांग की है। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार की इस नीति के कारण जनता को ‘महंगे खाने और महंगे सफर’ दोनों की कीमत चुकानी पड़ रही है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने X पर एक पोस्ट में कहा कि ”गाड़ी भी महंगी पड़े और रसोई भी, ऐसी जनविरोधी ईंधन नीति देश को स्वीकार्य नहीं हो सकती।” रमेश ने दावा किया कि एथनॉल उत्पादन में गन्ने और अनाज के इस्तेमाल के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ा है।

चावल और मक्के का आटा हुआ महंगा- रमेश

कांग्रेस नेता ने कहा कि करीब 25 लाख टन चीनी बनाने लायक गन्ना एथनॉल उत्पादन में चला गया, जिसकी वजह से पिछले तीन महीनों में चीनी की कीमत 48 रुपये से बढ़कर 67 रुपये प्रति किलोग्राम और गुड़ की कीमत 50 रुपये से बढ़कर 65 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

रमेश ने दावा किया कि चावल और मक्के का आटा भी क्रमश: 16 प्रतिशत और 11 प्रतिशत महंगा हुआ है जबकि पशु आहार की कीमत में 10.34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

मोदी सरकार की अदूरदर्शी और जनविरोधी E20 नीति के कारण एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ वाहन मालिक कम माईलेज और खराब होते वाहनों के रूप में मार झेलने पर मजबूर हैं। इसका खामियाज़ा जनता सड़क पर और रसोई में, दोनों तरफ से भुगत रही है।



स्वाभाविक था कि गन्ने और अनाज को एथेनॉल… pic.twitter.com/mbaiIYMTgL — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 21, 2026

कांग्रेस महासचिव ने E20 के कारण वाहनों के माइलेज को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “जो वाहन 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण के लिए तैयार नहीं हैं, उनमें खराबी का जोखिम हो सकता है और बिना परीक्षण के वाहनों में माइलेज कम होने की आशंका है।” रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने एथनॉल उत्पादकों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल के विकल्प सीमित कर दिए हैं, जबकि E20 को लेकर वाहन मालिकों के बीच माइलेज और अन्य चिंताएं बनी हुई हैं।

कांग्रेस महासचिव ने यह सवाल भी किया कि कच्चे तेल की कीमतों में कमी और पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिलाए जाने से लागत में आने वाली कमी के बावजूद पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं की गई? उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार E20 नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहे हैं।

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E20 यानी 20 प्रतिशत एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।