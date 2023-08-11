Sanjay Raut On PM Modi: शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शुक्रवार को पीएम मोदी के भाषण की आलोचना की। राउत ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस की आलोचना से पता चलता है कि सबसे पुरानी पार्टी मजबूत हो रही है। पीएम मोदी गुरुवार को विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास पर बहस के जवाब में लोकसभा में 130 मिनट से अधिक समय तक बोले। बाद में कांग्रेस ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि वह ‘कांग्रेस-फोबिया’ से ग्रस्त हैं और इसीलिए उन्होंने अपने पूरे भाषण में पार्टी की आलोचना की।

मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, ‘कांग्रेस अभी भी प्रधानमंत्री के दिल और दिमाग में है। भले ही उन्होंने एक पीएम के रूप में दो चुनाव जीते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनौती पेश की है और पार्टी मजबूत हो रही है।’ उन्होंने मोदी का जिक्र करते हुए कहा, ‘आप 10 साल से सत्ता में हैं। कांग्रेस को भूल जाइए और अपने काम के बारे में बोलिए।’

अविश्वास प्रस्ताव पर बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया, ताकि प्रधानमंत्री संसद में आएं और मणिपुर मुद्दे पर बयान दें और बताएं कि सरकार वहां शांति बहाल करने के लिए क्या कर रही है।

Also Read

सवालों का जवाब देते हुए संजय राउत ने राहुल गांधी के ‘फ्लाइंग किस’ विवाद को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि यह मोहब्बत की दुकान में से एक था। इसे स्वीकार करें या न करें। यह प्यार की निशानी है। गुस्सा क्यों करें? उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप प्यार और शांति का संदेश नहीं दे सकते। अगर राहुल गांधी अपने खिलाफ नफरत भरे भाषण के बावजूद यह संदेश देते हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है।

बता दें, सदन में भाषण देते वक्त बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर ‘फ्लाइंग किस’ का आरोप लगाया था। हालांकि, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि बीजेपी नेताओं को नफरत के बीच प्यार रास नहीं आ रहा है।

संजय राउत ने यह भी दावा किया कि 2024 में विपक्षी इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव जीतेगा और अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद महा विकास अघाड़ी (एमवीए) महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि मुंबई में आगामी बैठक के दौरान महाराष्ट्र से और भी पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी।