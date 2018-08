कांग्रेस लगातार ही राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर हमला कर रही है। संसद में राफेल डील के मामले को उठाने के बाद राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए भी पीएम मोदी पर कई बार निशाना साधते रहे और अपने कई संबोधनों में भी इस डील को लेकर बीजेपी को घेरते रहे। अब कांग्रेस ने राफेल डील पर आक्रामक रुख अपना लिया है। कांग्रेस के कुछ नेता इस डील को लेकर जल्द ही देश के कई जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जनता को इसकी जानकारी देंगे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं की एक टीम बनाई है, जो राफेल डील के मामले पर जगह-जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस टीम को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयपाल रेड्डी लीड करेंगे। इसके अलावा यह खबर भी सामने आ रही है कि कांग्रेस के करीब 50 नेता देश के 100 शहरों में आने वाले दिनों में राफेल डील को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

इसके साथ ही कांग्रेस के नेता इस डील को लेकर जनांदोलन शुरू करने की योजना में हैं। शनिवार को राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस नेताओं एक बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि पार्टी सभी जिला एवं प्रांतीय मुख्यालयों में धरना देगी। मीटिंग के बाद पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार राफेल डील पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, राफेल में भ्रष्टाचार हुआ और चौकीदार खुद भागीदार बन गया, इसी मामले की बैठक में चर्चा की गई।

