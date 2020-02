कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबियत खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम फिलहाल उनके स्वास्थ्य की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी रुटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुई हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। इनके अलावा कई अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी अस्पताल पहुंच रहे हैं।

बता दें कि पिछले काफी समय से सोनिया गांधी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रही हैं। इसके चलते वह राजनीति में भी पूरी तरह से सक्रिय नहीं दिखाई दे रही हैं। बीते साल सोनिया गांधी स्वास्थ्य जांच के लिए विदेश भी होकर आयीं थी।

साल 2018 में भी अपने शिमला दौरे के दौरान सोनिया गांधी बीमार हो गई थीं। बैचेनी की शिकायत के बाद उन्हें दिल्ली लाया गया था। लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है।

Congress interim President Sonia Gandhi admitted to Sir Ganga Ram Hospital in Delhi. More details awaited. pic.twitter.com/KxFujiYH1y

— ANI (@ANI) February 2, 2020