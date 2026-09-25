इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने देश के कई शहरों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। दिल्ली से लेकर पटना, जम्मू, कोलकाता, पंजाब, असम और अरुणाचल प्रदेश तक कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए।

दिल्ली में कांग्रेस के एक बड़े प्रदर्शन में नाटकीय दृश्य देखने को मिले, जब पार्टी नेताओं ने बैरिकेड तोड़ दिए और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते हुए चुनाव आयोग कार्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश की। पुलिस द्वारा मार्च को रोकने के प्रयास में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, “ज्ञानेश कुमार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। हम भारत में लोकतंत्र को नष्ट होते हुए चुपचाप नहीं देखेंगे, और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी।”

इससे पहले, शुक्रवार को भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने ज्ञानेश कुमार के चेहरे वाले मास्क पहने और हाथों में जंजीर बांधे हुए थे। उन्होंने चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण चुनावी निर्णयों पर कथित मतभेदों के कारण कुमार के इस्तीफे की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और पोस्टर व बैनर प्रदर्शित किए, जिनमें ज्ञानेश कुमार से जवाबदेही की मांग की गई थी। ये प्रदर्शनकारी रायसीना रोड स्थित आईवाईसी कार्यालय से चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर मार्च करते हुए आगे बढ़े।

असम में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई और कई कार्यकर्ताओं को पार्टी के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया।

बिहार की राजधानी पटना में चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया।

विपक्षी दल द्वारा कोलकाता, चंडीगढ़, जम्मू और देश के अन्य हिस्सों सहित कई राज्यों की राजधानियों में इसी तरह के विरोध मार्च आयोजित किए गए।

कांग्रेस ने गुरुवार को अपनी राज्य इकाइयों को 25 सितंबर को अपने-अपने राज्य चुनाव आयोग कार्यालयों तक विरोध मार्च आयोजित करने का निर्देश दिया था। जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तत्काल गिरफ्तारी, पद से बर्खास्तगी और उनके कार्यकाल में लिए गए सभी निर्णयों और मतदाता सूची में किए गए परिवर्तनों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की गई थी।

यह घटना इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट के बाद सामने आई है जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार उन निर्णयों और आदेशों पर आपत्ति जताई थी, जो इन लोगों की बिना जानकारी के जारी किए गए थे, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर का क्रियान्वयन पूरे आयोग की देखरेख में हो रहा था।

रिपोर्ट के अनुसार, उनकी आपत्तियों में वैधानिक मतदाता पंजीकरण प्रपत्र 6 में संशोधन करने का तरीका, मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और हटाने का तरीका और मतदाता सूची डेटाबेस पर केंद्रीकृत नियंत्रण शामिल था।

एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपने दो आयुक्तों द्वारा उठाए गए संदेहों को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा है कि भिन्न विचार और टिप्पणियां किसी भी संस्था में विचार-विमर्श का एक सामान्य हिस्सा हैं और उसके सभी आदेशों को पूर्ण कानूनी मान्यता प्राप्त है और वे स्थापित वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।

एक बयान में चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि न केवल तीनों आयुक्त, बल्कि चुनाव आयोग का प्रत्येक अधिकारी चुनावी प्रणाली में सुधार के लिए आयोग को सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस और विपक्ष ने मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को और तेज कर दिया है। गुरुवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को “गद्दार” करार दिया। उनके इस्तीफे की मांग की और चेतावनी दी कि कांग्रेस भारत में लोकतंत्र को “नष्ट होते” हुए चुपचाप नहीं देखेगी।

चुनाव आयोग पर इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को 5 बिंदुओं में समझें

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने जून 2025 में बिहार से ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) के तहत वोटर लिस्ट के संशोधन की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि इसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे। एसआईआर के तहत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्टर रितिका चोपड़ा की पड़ताल में एसआईआर प्रक्रिया और इसे लेकर निर्वाचन आयोग के अंदर उठी असहमतियों के बारे में अहम जानकारियां सामने आई हैं। पढ़ें पूरी खबर।