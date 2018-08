भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार (28 अगस्त) को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने के मामले से कांग्रेस का कनेक्शन है। आने वाले समय में इसकी पोल खुल जाएगी। बता दें कि स्वामी की यह टिप्पणी तब आई है, जब पीएम की हत्या की साजिश के मामले में नया मोड़ सामने आया। भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में मंगलवार को माओवादियों की साजिश का पता लगाने के लिए पुलिस ने पांच राज्यों में आठ जगह पर एक साथ छापेमारी की।

पुलिस ने इस दौरान प्रोफेसर वरावारा राव के हैदराबाद स्थित घर से गिरफ्तार किया, जबकि दिल्ली से गौतम नवलखा को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने इनके अलावा चार और लोगों को भी गिरफ्तार किया। जनवरी में इससे पहले पांच लोगों की गिरफ्तारी के बाद हैरान करने वाला भंडाफोड़ हुआ था। पुलिस को एक आरोपी के घर से मिले पत्र में दिवंगत पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या जैसी साजिश का जिक्र था। यही नहीं, उस पत्र में पीएम मोदी को भी निशाना बनाने का उल्लेख था।

स्वामी ने उसी को लेकर एक अंग्रेजी चैनल से बात की। उन्होंने कहा, “मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में यह कदम उठाया। केंद्र सरकार के सहयोग से ऐसा हो सका। हमें इस मसले पर कुछ करना होगा, क्योंकि पहले से इसकी साजिश रची गई थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस से भी इसका जुड़ाव है, जिसका खुलासा जल्द ही होगा। ऐसे में ये छापेमारी बेहद जरूरी थीं और पूछताछ में काफी कुछ सामने निकल कर आएगा। मैं यह भी कह रहा हूं कि इसाई धर्म प्रचारक भी इसमें शामिल हैं।”

वीडियो में सुनें क्या बोले बीजेपी सांसद-

There is some link with Congress which will come out very soon, says BJP MP @Swamy39 #MaoistCrackdown pic.twitter.com/8XDJdXZWWq

— TIMES NOW (@TimesNow) August 28, 2018