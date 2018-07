पीएम मोदी संग नवाज शरीफ की फोटो शेयर कर खुद ही ट्रोल हुई कांग्रेस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ वाली एक पुरानी फोटो ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी खुद ट्रोल होने लगी। कांग्रेस पार्टी ने यह तस्वीर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शुक्रवार (13 जुलाई) को रात 11 बजकर 56 मिनट ट्वीट की थी। तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा, ”नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। हम जानना चाहेंगे कि उनके प्रिय मित्र, पीएम मोदी को इस बारे में क्या कहना है।” पीएम मोदी को इस तरह निशाना बनाकर कांग्रेस यूजर्स की नजरों में चढ़ गई। जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने लिखा, ”यह विचारहीन और भद्दे स्वाद में है। ट्विटर पर खुद को बढ़ाकर बताना हमारी सबसे अनुभवी पार्टी को मूर्ख ट्रोल नहीं बना सकता है। क्या आप नवाज की कैद का समर्थन कर रहे हैं? क्या आप चुपके से पाक सेना के अधिग्रहण का समर्थन कर रहे हैं? एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को “इस्लामी कानून” के आधार पर हटा दिया गया? पहले एमएमएस चेक करें।” एक यूजर दीपिका भारद्वाज ने लिखा, ”हैलो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या तुमने अपने नेता राहुल गांधी से पूछा कि उन्हें उनके प्रिय मित्र लालू प्रसाद यादव के दोषी साबित होने पर क्या कहना है? कृपया दोस्ती के बारे में चुनिंदा रुख अख्तियार न करें।”

Nawaz Sharif has been arrested on corruption charges. We’d like to know what his dear friend, PM Modi has to say about this. pic.twitter.com/VpIfJplfMX — Congress (@INCIndia) July 14, 2018

महिला पत्रकार रूही तिवारी ने लिखा, ”यह किस तरह की ट्रोलिंग है? एक जिम्मेदार राजनीतिक दल का आधिकारिक हैंडल इस तरह की बेहूदा बात का सहारा ले सकता है? ट्विटर महत्वपूर्ण है लेकिन बुनियादी सार्वजनिक सभ्यता और सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार होने को बनाए रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ यूजर्स ने नवाज शरीफ के साथ वाली पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की हाथ मिलाती हुई तस्वीर रीट्वीट कर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुछ लोगों ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा, साथ ही सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को भी घेरा।

बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को एवनफील्ड प्रॉपर्टी में भ्रष्टाचार को लेकर क्रमश: 10 और 7 साल का कारावास की सजा हुई है। नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा पेपर्स समेत भ्रष्टाचार के तीन मामलों में से यह एक मामला है। नवाज शरीफ शुक्रवार को अबू धावी होते हुए लंदन से लाहौर लौटे थे जहां सुरक्षा के भारी इंताजामात के बीच उन्हें बेटी संग गिरफ्तार कर लिया गया। नवाज शरीफ की फ्लाइट तय समय से चार घंटे देरी से पहुंची और रात के करीब 10 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया, इसके करीब पौने दो घंटे बाद ही पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से ट्रोल करने वाला ट्वीट कर दिया गया।

This is unthininking & in awful taste. Twitter one-upmanship can’t make our most experienced party become a mindless troll. Are you endorsing Nawaz’s incarceration? Are you backing Pak Army’s takeover by stealth? An elected PM deposed on “Islamic Law? Check with MMS first https://t.co/LnSi97pNTl — Shekhar Gupta (@ShekharGupta) July 14, 2018

Hello @INCIndia did you ask your leader Rahul Gandhi what did he have to say about conviction of his dear friend Lalu Prasad Yadav? Don't be selective about friendships puhleez pic.twitter.com/LUhdLyKXHc — Deepika Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) July 14, 2018

What kind of trolling is this? How can the official handle of a responsible political party resort to such inanity? Twitter is important, but not more important than maintaining basic public decency & being responsible in public life https://t.co/OkszEfXzk7 — Ruhi Tewari (@RuhiTewari) July 14, 2018

Nawaz Sharif has been arrested on corruption charges. We’d like to know what his dear friend, ex-PM Manmohan has to say….ummm leave pic.twitter.com/xbkV0jfwS7 — Shash (@pokershash) July 14, 2018

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai pic.twitter.com/KBc9B736Av — Lilly Mary Pinto (@LillyMaryPinto) July 14, 2018

