चुनाव के लिए असम में जी जान लगा रहीं प्रियंका, पीठ पर टोकरी लाद चाय बगान में तोड़ी पत्तियां; देखें- VIDEO

चुनावी रण में जीत हासिल करने के लिए राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी खासा जोर लगा रही हैं। राहुल जहां बीते दिन तमिलनाडु के स्कूल में डांस के साथ पुशअप्स लगाते दिखे तो अभी उनकी बहन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें प्रियंका बिश्वनाथ के Sadhuru चाय के बागान में पत्तियां तोड़ती दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं।

वीडियो में प्रियंका असम के पारंपरिक परिधान में दिख रही हैं। सिर पर पारंपरिक स्कार्फ दिख रहा है तो उनकी पीठ पर चाय की पत्तियां तोड़ने वाली महिलाओं की तरह से एक टोकरी भी बंधी हुई है। उनके आसपास और भी महिलाएं काम करती वीडियो में दिख रही हैं। प्रियंका बड़ा करीने से पत्तियां तोड़ने के साथ महिलाओं से बात करती भी दिख रही हैं। प्रियंका उनसे बागान के बारे में जानकारी हासिल करती दिख रही हैं।

प्रियंका ने ट्वीट करके कहा कि चाय बागान के श्रमिकों का जीवन सच्चाई एवं सादगी से भरा हुआ है। उनका श्रम देश के लिए बहुमूल्य है। आज उनके संग बैठकर उनके कामकाज, घर परिवार का हालचाल जाना और उनके जीवन की कठिनाइयों को महसूस किया। उनसे मिला प्रेम और ये आत्मीयता नहीं भूलेंगी। असम की बहुरंगी संस्कृति ही इसकी शक्ति है। असम यात्रा के दौरान लोगों से मिलकर महसूस किया कि लोग इस बहुरंगी संस्कृति को बचाने के लिए वे पूरी प्रतिबद्धता से तैयार हैं। उनका कहना है कि असम के लोगों की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ है।

