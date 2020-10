कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के जरिये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने सोमवार को एक डेटा टेबल ट्वीट किया। डेटा टेबल में साल 2020 में भारत की जीडीपी में 10.3 फीसदी की गिरावट दर्शाई गई है।

टेबल में बांग्लादेश 3.8 फीसदी की विकास दर के साथ शीर्ष पर है। इसमें चीन दूसरे, वियतनाम तीसरे, नेपाल चौथे और पाकिस्तान 5वें स्थान पर है। टेबल में भारत 11वें स्थान पर है। टेबल में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी दिया गया है। इसमें भी भारत में प्रति दस लाख की आबादी पर 83 मौत हैं जो टेबल में मौजूद अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में बहुत अधिक है। चीन में प्रति दस लाख की आबादी पर महज 3 लोगों की मौत हुई है जबकि बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में यह आंकड़ा क्रमशः 34, 25, और 30 है।

इससे पहले राहुल गांधी ने 14 अक्टूबर को भारत, बांग्लादेश और नेपाल की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का तुलनात्मक ग्राफ ट्वीट किया था। आईएमएफ के हवाले से ग्राफ में प्रति व्यक्ति जीडीपी दर्शाई गई थी। राहुल ने ट्वीट में लिखा था बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ने को तैयार।

पिछले सप्ताह ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया था कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2020 में 4 प्रतिशत की दर से बढ़ते हुए 1,888 डॉलर के लेवल पर पहुंच सकती है। वहीं भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी 10.5 फीसदी की गिरावट के साथ $1,877 तक रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया था कि बीते 4 सालों में प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में यह भारत का सबसे कमजोर प्रदर्शन होगा।

How to completely destroy an economy and infect the maximum number of people really quickly. pic.twitter.com/5kbMpmnIpZ

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 19, 2020