कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा। कर्नाटक सरकार में समाज कल्याण मंत्री प्रियांक ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के नाम को लेकर ट्वीट किया। प्रियांक ने लिखा, ‘अब हमें नया गृह मंत्री मिल गया है, मैं सोचता हूं कि गृह मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ प्रोवाइडिंग क्लीन चिट रख देना चाहिए।’

प्रियांक के इस ट्वीट पर कर्नाटक में भाजपा के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने प्रतिक्रिया दी है। येदियुरप्पा ने कहा, ‘प्रियांक खड़गे के कारण ही मल्लिकार्जुन खड़गे 1 लाख से अधिक वोटों से हारे हैं। वह बिना किसी आधार के फालतू बातें करते हैं। मैं उनके बयान की आलोचना करता हूं।’

Now that we have a new Home Minister, I think it is better to rename the Ministry of Home Affairs as Ministry of Providing Clean Chits.

