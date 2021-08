अमित मालवीय की पोस्ट दिखा कांग्रेस ने ट्विटर से पूछा सवाल- तब मोदी जी से अनुमति नहीं मिली थी क्या

ट्विटर ने राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई नेताओं के अकाउंट बंद कर दिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की थी जिससे उसके नियमों का उल्लंघन हुआ था। कंपनी का कहना है कि और यह कार्रवाई लोगों की निजता की रक्षा और सुरक्षा के लिए की गई। उधर, कांग्रेस ने बीजेपी की आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय की पोस्ट दिखा ट्विटर से सवाल पूछा कि क्या तब मोदी जी से अनुमति नहीं मिली थी?

अमेरिकी माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने पिछले हफ्ते राष्ट्रीय राजधानी में नौ वर्षीय एक दलित बच्ची से कथित बलात्कार व उसकी हत्या की घटना के बाद उसके परिवार की तस्वीरें पोस्ट करने को लेकर राहुल और कांग्रेस के कई नेताओं के ट्विटर हैंडल बंद कर दिए। कांग्रेस ने कंपनी से पूछा कि अमित मालवीय ने यूपी की एक ऐसी ही घटना में ऐसी ही तस्वीरें पोस्ट की थीं। तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया। क्या सरकार का इतना डर है।

उधर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कथित दुष्कर्म का शिकार नाबालिग दलित लड़की के माता—पिता से मिलने के लिए राहुल गांधी की प्रशंसा में टि्वटर पर ‘मैं भी राहुल’ अभियान में शामिल हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी अकाउंट माइक्रोब्लागिंग साइट ने बृहस्पतिवार को बंद कर दिया। कांग्रेस के कई और नेताओं के अकाउंट भी बंद किए गए तो पार्टी के दूसरे नेताओं ने अपने अकाउंट को राहुल के नाम पर कर दिया। प्रियंका गांधी ने भी कंपनी पर हमला बोला। उनका कहना था कि ये हरकत सरासर गलत है।

कंपनी का कहना है कि इस साल 26 जून से 25 जुलाई के बीच 120 शिकायतें मिलीं। उसने इस दौरान 167 यूआरएल पर कार्रवाई की। ध्यान रहे कि अमेरिकी कंपनी को पिछले कुछ समय में आईटी नियमों के अनुपालन में देरी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।

Dear Orange Twitter,

She's the mother of Rape Victim, it's been 10 months now, tweet & account is still there.

Modi ji se permission nahi mili kya?@TwitterIndia @jack https://t.co/dm0T7dP7F1

— Rahul Gandhi (@srinivasiyc) August 12, 2021