प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे होने पर भारत मंडपम में आयोजित NDA की बैठक को उन्होंने संबोधित किया। इसमें पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, “हिंदू ग्रोथ रेट’ कांग्रेस की नाकामी को छिपाने की एक कोशिश थी।”
कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “देश को कांग्रेस से आजादी मिली है। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि भारत में विकास धीमा होगा। उन्होंने इसे ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ का नाम दिया। नाकामियां कांग्रेस की थीं, लेकिन दोष हिंदुओं पर मढ़ा गया। इसे ‘कांग्रेस रेट ऑफ ग्रोथ’ कहा जाना चाहिए था।”
सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा करने का मौका मिलेगा। यह मेरा सौभाग्य है। यह सब ईश्वर की कृपा से ही संभव हुआ और मेरे लिए जनता ही ईश्वर है। यह एक यज्ञ की तरह रहा है जिसमें आप सभी ने योगदान दिया। मैं आज ऐसे सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं।”
मोदी ने कहा कि इस मौके पर एनडीए परिवार ने एक प्रस्ताव भी पारित किया। उन्होंने कहा कि यह एनडीए और उसमें शामिल हर पार्टी की सामूहिक उपलब्धि है, न कि उनकी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि।
मने देश में लोगों का विश्वास मजबूत किया- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा, “यह लोगों की समझदारी है कि उन्होंने मुझे इतने लंबे समय तक उनकी सेवा करने का मौका दिया। पहले के दशकों में अस्थिरता ने देश को नुकसान पहुंचाया था।” उन्होंने कहा कि आज लोग एक स्थिर सरकार के फायदे देख रहे हैं। मोदी ने याद दिलाया कि 2014 में उन्होंने कहा था कि लोगों के मन में एक नई उम्मीद जगी है। मोदी ने कहा, “कांग्रेस के धोखे के बाद, लोगों ने हम पर भरोसा जताया और हमने देश में लोगों का विश्वास मजबूत किया। 2014 में उम्मीद का जो सूरज उगा था, वह अब भरोसे का एक प्रकाश-पुंज बन गया है।”
इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि इन सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जो दिखाता है कि सरकार की नीतियां सही थीं। उन्होंने कहा कि इससे सभी गरीब लोगों को भरोसा मिला कि उनके सपने सच होंगे। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए सरकार को 24 घंटे काम करना होगा।
एनडीए नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “इन 12 सालों में एनडीए की उपलब्धियों का एक और अहम पहलू यह है कि हमने इन्हें वैश्विक अस्थिरता और उथल-पुथल के दौर में हासिल किया। इस दौर ने बार-बार एक स्थिर सरकार होने के फायदे दिखाए हैं। हम कोविड महामारी के समय को कभी नहीं भूल सकते, जब हर तरफ अफरातफरी और परेशानी थी, तब भी भारत ने उस संकट का सामना करते हुए सफलतापूर्वक आगे बढ़ना जारी रखा। दुनिया भर के बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं जहां संघर्ष कर रही हैं, वहीं भारत ने 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।”
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से परोसी गई झालमुड़ी खाई। एनडीए के शीर्ष नेता मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…