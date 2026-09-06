तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके ने चुनाव के बाद अपने सहयोगियों को 9 सितंबर को एक बैठक के लिए बुलाया है। इस बैठक में उनके गठबंधन को औपचारिक रूप देने पर चर्चा होगी। वहीं, टीवीके की ओर से कांग्रेस को एक और प्रस्ताव मिल रहा है कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को भविष्य में पीएम पद के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखें।

टीवीके सरकार बने अभी मुश्किल से तीन महीने ही हुए हैं, लेकिन पीएम पद के लिए विजय को आगे लाने की बातों ने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मणिकम टैगोर को 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए राहुल गांधी के नाम को बार-बार लेने के लिए मजबूर कर दिया है।

कब होगी यह बैठक?

मणिकम टैगोर ने मीडिया से कहा, “तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी का रुख बिल्कुल साफ है। हमारे उम्मीदवार राहुल गांधी हैं। इसमें कोई शक नहीं है।” उन्होंने यह भी पुष्टि की कि कांग्रेस 9 सितंबर की बैठक में शामिल होगी।

रविवार को कांग्रेस के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने भी मणिकम की बात का समर्थन किया। वेणुगोपाल ने कहा, “किसी को भी ऐसी कोई उलझन पैदा नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी ही INDIA गठबंधन का चेहरा होंगे (2029 में)… INDIA गठबंधन आगे बढ़ रहा है। कुछ राज्यों में ऐसे मुद्दे हैं जहाँ वे एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं। इसके अलावा, INDIA गठबंधन ही आगे बढ़ रहा है। यही सच है।”

इस बीच, TVK की बुलाई गई बैठक, विधानसभा के बजट सत्र के खत्म होने के बाद आयोजित की जाएगी। यह बैठक चेन्नई के पार्टी के दफ्तर में होगी। 1 जुलाई को कोवलम के एक होटल में हुई बातचीत के बाद, विजय सरकार का समर्थन करने वाली पार्टियों की यह दूसरी बैठक होगी।

पहली बैठक में एक समन्वय समिति, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम और नए गठबंधन के लिए एक नाम तय करने की योजना बनाई गई।

‘गठबंधन का नाम आने वाली बैठक में तय होगा’

मणिकम टैगोर ने कहा कि गठबंधन का नाम आने वाली बैठक में तय और घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा, “जहां तक ​​हमारी बात है, मकसद इस गठबंधन को एक नाम देना और इसे एक अच्छी स्थिति तक ले जाना है।” उन्होंने आगे कहा कि यह गठबंधन धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर आधारित होना चाहिए और तमिलनाडु के मुद्दों पर एक साझा राय बनानी चाहिए।

जब सीएम विजय को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किए जाने के बारे में पूछा गया, तो मणिकम टैगोर ने इस विषय को खत्म करना चाहा। उन्होंने कहा, “यह बात अब खत्म हो चुकी है, ठीक है? इसे बार-बार उठाने की कोई जरूरत नहीं है।” “जहां तक ​​हमारी बात है, विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री होना चाहिए।”

‘राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे’

मणिकम टैगोर ने कहा कि विजय ने अभी-अभी उन जिम्मेदारियों को निभाना शुरू किया है जो उन्हें वोटरों ने सौंपी हैं। उन्होंने मीडिया के कुछ हिस्सों पर धर्मनिरपेक्ष गठबंधनों में फूट डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, “तमिलनाडु में हम विजय के नेतृत्व में इसे स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाएंगे,” साथ ही यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे।

पहले कहा था फैन मोड में हैं मंत्री

इसी तरह के सवालों पर उनकी पिछली प्रतिक्रिया अधिक तीखी थी। जब एक मंत्री की ओर से विजय को “आज के CM, कल के PM” बताए जाने के बारे में पूछा गया, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, “वे सभी फैन मोड में हैं। खैर, जो लोग फैन मोड में हैं, आप उन्हें बदल नहीं सकते।”

उन्होंने राज्य के गठबंधन और राष्ट्रीय विपक्षी गुट के बीच भी फर्क बताया। उन्होंने कहा, “जब TVK के पास सांसद हो जाएंगे, तो हम TVK से INDIA गठबंधन में शामिल होने के लिए कहेंगे। जिनके पास सांसद नहीं हैं, हम उनसे बार-बार ‘आओ, आओ’ नहीं कह सकते।”

उन पिछली बातों में, मणिकम टैगोर ने TVK मंत्रियों को याद दिलाया कि विजय की सरकार बनाने में कांग्रेस की क्या भूमिका थी। उन्होंने कहा कि विजय ने समर्थन पाने के लिए सबसे पहले गांधी को फोन किया था। उन्होंने कहा, “सबसे पहले कांग्रेस का समर्थन मिला, जिससे वे सभी मंत्री बन पाए।”

फिर भी, उन्होंने विजय के लिए बाद में जवाब देने की गुंजाइश रखी, “विजय सही समय पर सही फैसला लेंगे। वह हमेशा बहुत कम बोलते हैं। मुझे लगता है कि जब बोलने का समय आएगा, तो वह बोलेंगे।”

पार्टियों को आमंत्रित करना शुरू

इस बीच, TVK मंत्रियों ने सरकार का समर्थन करने वाली पार्टियों को न्योता देना शुरू कर दिया है। N आनंद, आधव अर्जुन, निर्मल कुमार और राजमोहन ने CPI(M), CPI और MDMK के नेताओं से मुलाकात की।

दोनों वामपंथी पार्टियाँ जुलाई की बैठक से दूर रही थीं। उनका कहना था कि वे सरकार को बाहर से समर्थन देती हैं और गठबंधन की सदस्य नहीं हैं।

CPI सचिव M वीरपांडियन ने कहा कि न्योते पर पार्टी का क्या रुख होगा, यह आंतरिक बातचीत से तय किया जाएगा। उन्होंने फिर दोहराया कि पार्टी कैबिनेट में शामिल नहीं होगी। MDMK नेता वाइको ने बैठक में शामिल होने की पुष्टि की।

इस पहल के तहत वामपंथी पार्टी के सदस्यों और छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े सरकारी सर्कुलर के लिए माफी भी मांगी गई। निर्मल कुमार ने कहा कि अधिकारियों ने सरकार की जानकारी के बिना ये सर्कुलर जारी किए थे और वामपंथी नेताओं को भरोसा दिलाया कि ऐसी घटनाएँ दोबारा नहीं होंगी।

जुलाई में हुई बैठक में कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, MDMK और विदुथलाई चिरुथाइगल काची के नेताओं के साथ-साथ विजय भी शामिल हुए थे। उस समय किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं की गई थी।

मणिकम टैगोर ने 9 सितंबर की बैठक को कोवलम बैठक का अगला चरण बताया। उन्होंने इसमें पार्टी की भागीदारी की बात दोहराई, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व के सवाल पर अधिक कुछ कहने से इनकार कर दिया।

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