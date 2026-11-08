देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को मिले चंदे में 75 प्रतिशत की कमी देखने को मिल रही है। कांग्रेस को 2025-26 में 20000 रुपये से ज्यादा का कुल चंदा 130.7 करोड़ रुपये मिला, जो 2024-25 में मिले 517.4 करोड़ रुपये के चंदे का मुश्किल से एक-चौथाई है।

चुनाव आयोग में जमा की गई कांग्रेस की 2025-26 की चंदा रिपोर्ट के मुताबिक, उस साल कांग्रेस को मिले कुल चंदे में प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट का योगदान 19% रहा। 2024-25 में, कांग्रेस को मिले कुल चंदे में प्रूडेंट का हिस्सा 41.8% था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल कांग्रेस को कॉरपोरेट जगत से मिलने वाला चंदा मुख्य रूप से प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिये आया। यह एकमात्र इलेक्टोरल ट्रस्ट था, जिसने कांग्रेस को चंदा दिया। हालांकि, 25 करोड़ रुपये के साथ, पार्टी को दिए गए इस ट्रस्ट के योगदान का हिस्सा, 2024-25 में इसके द्वारा पार्टी को दिए गए 216 करोड़ रुपये के फंड की तुलना में केवल 11.5% ही रहा।

गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं

2024-25 की तुलना में 2025-26 में कांग्रेस को मिलने वाले 20000 रुपये से ज्यादा के चंदे में 75% की भारी गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं। चूंकि 2024-25 आम चुनाव का साल था, इसलिए मुख्य विपक्षी दल को मिलने वाले चंदे में बढ़ोतरी (2023-24 की तुलना में 84%) होना अपेक्षित था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2025-26 में मिला 130.7 करोड़ रुपये का चंदा, 2023-24 में मिली राशि से भी लगभग 53% कम है।

यह भारी गिरावट तब देखने को मिली, जब 2025-26 में बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे और अप्रैल 2026 में होने वाले असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के चुनावों की तैयारियां चल रही थीं।

कांग्रेस की 2025-26 की ऑडिट रिपोर्ट, उससे पार्टी के फंडिंग के अन्य स्रोतों के बारे में पता चल सकेगा। 2024-25 में कूपन जारी करने और उनकी बिक्री से कांग्रेस को 350 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई।

प्रूडेंट के अलावा इन्होंने भी दिया चंदा

पिछले साल प्रूडेंट के अलावा स्टार सीमेंट लिमिटेड (5 करोड़ रुपये), सज्जन भजंका (4 करोड़ रुपये), अफनान कंस्ट्रक्शन्स (3 करोड़ रुपये), प्रेम कुमार भजंका (2 करोड़ रुपये) और इप्सम प्रोएडवाइजर्स और एसएमएस बिल्डर्स (प्रत्येक 1 करोड़ रुपये) ने भी चंदा दिया। एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का चंदा केवल 9 लोगों और कंपनियों से मिला। यह राशि करीब 43 करोड़ रुपये थी।

इसकी तुलना में, 5 लाख रुपये या उससे कम के 1321 योगदानों से कुल 37.2 करोड़ रुपये मिले, जो कुल राशि का केवल 28.5% है। इससे पता चलता है कि पार्टी की फंडिंग में बड़े चंदे देने वालों की संख्या भले ही कम थी, लेकिन कुल फंड में उनका हिस्सा काफी बड़ा था।

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