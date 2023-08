कांग्रेस ने किया CWC की नई टीम का ऐलान, सचिन पायलट से लेकर शशि थरूर तक शामिल, यहां देखिए 39 सदस्यों की पूरी लिस्ट

कांग्रेस की तरफ से वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में किन सदस्यों को शामिल किया जाएगा।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे

कांग्रेस की तरफ से वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में किन सदस्यों को शामिल किया जाएगा। अब उस लिस्ट को जारी कर दिया गया है, सचिन पायलट का नाम भी इसमें रखा गया है। अब जिस समय इस नई टीम का ऐलान किया गया, 2024 का रण करीब है, हर दल तैयारी में लगा हुआ है। उस बीच कांग्रेस की ये नई टीम जमीन पर पार्टी को नया बल देने का काम कर सकती है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर पूरी लिस्ट शेयर कर दी है। खड़गे की इस नई टीम में पुराने और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की गई है। जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा जैसे कई नेताओं को मौका दिया गया है। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का होना तो पहले से तय था। https://twitter.com/INCIndia/status/1693178768083263596/photo/1 यहां देखिए सदस्यों की पूरी लिस्ट 1- मल्लिकार्जुन खड़गे 2- सोनिया गांधी 3- डॉ. मनमोहन सिंह 4- राहुल गांधी 5- अधीर रंजन चौधरी 6- एके एंटनी 7- अम्बिका सोनी 8- मीरा कुमार 9- दिग्विजय सिंह 10- पी चिदंबरम 11- तारिक अनवर 12- ललथनहवला 13- मुकुल वासनिक 14- आनंद शर्मा 15- अशोकराव चव्हाण 16- अजय माकन 17- चरणजीत सिंह चन्नी 18- प्रियंका गांधी वाड्रा 19- कुमारी शैलजा 20- गईखंगम गंगमई 21- एन रघुवीरा रेड्डी 22- शशि थरूर 23- ताम्रध्वज साहू 24- अभिषेक मनु सिंघवी 25- सलमान खुर्शीद 26- जयराम रमेश 27- जितेंद्र सिंह

