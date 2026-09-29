आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर संजय सिंह ने कहा है कि जहां तक समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जी का प्रश्न है तो कांग्रेस पार्टी ने यूपी में इन्हें तंग कर रखा है।

संजय सिंह ने यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि आज मैंने एक बयान सुना जिसमें कांग्रेस 150 सीट मांग रही है तो कभी उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो कभी कहा जाता है कि 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि आप बीजेपी से लड़ रहे हो या फिर समाजवादी पार्टी से ही लड़ रहे हो।

यूपी में है सपा और कांग्रेस का गठबंधन

बता दें कि यूपी में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और प्रदेश में समाजवादी-कांग्रेस का गठबंधन है। अभी तक तो यही तय है कि यूपी का चुनाव सपा और कांग्रेस मिलकर ही लड़ेंगे, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे पर कोई सहमति दोनों की ओर से नहीं बनी है। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के अखिलेश यादव से अच्छे संबंध हैं और आम आदमी पार्टी भी यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

‘बीजेपी से नहीं, सपा से ही लड़ रही है कांग्रेस’

संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस अगर यूपी में बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है तो ऐसी बयानबाजी क्यों की जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि यह बयान तो यही साबित कर रहे हैं कि आपकी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। संजय सिंह ने बिहार का भी जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी ही समस्या इन्होंने बिहार में तेजस्वी यादव के साथ भी की थी जिसका नतीजा क्या हुआ वो सभी जानते हैं।

‘कांग्रेस ने यही हाल बिहार में तेजस्वी के साथ किया था’

संजय सिंह ने बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि इन्होंने यही हाल आपने तेजस्वी यादव के साथ किया था। संजय सिंह के मुताबिक, एक बार 77 सीट लेकर चले गए और बहुत सारी सीट हार गए। फिर दूसरी बार अंतिम तक तेजस्वी यादव को लटकाकर रखा। तेजस्वी यादव को जल्दी सीएम के तौर पर अनाउंस नहीं किया और फिर परिणाम क्या रहा आप सब जानते हैं।”

‘इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है AAP’

संजय सिंह ने इस दौरान SIR विवाद और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे को लेकर इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित बैठक को लेकर कहा कि हमने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है इसलिए उस गठबंधन की किसी भी मीटिंग में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है।

#WATCH | Delhi: On Uttar Pradesh elections, AAP MP Sanjay Singh says, "As for the Samajwadi Party and Akhilesh Yadav, you keep seeing how Congress is constantly harassing them there in Uttar Pradesh. Today I heard a statement where Congress is asking for 150 seats. Sometimes they… pic.twitter.com/soXqNfTBDU — ANI (@ANI) September 29, 2026

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बुधवार को राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग होनी है लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव न इस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। अखिलेश यादव की जगह उनके प्रतिनिधि इस मीटिंग में जाएंगे। अखिलेश यादव के इंडिया गठबंधन की मीटिंग न शामिल में होने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…