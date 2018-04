कर्नाटक जा रहे राहुल गांधी की जान पर बन आई, कांग्रेसियों ने डीजीपी से की शिकायत

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके साथी गुरुवार (26 अप्रैल) को दिल्ली से कर्नाटक की विमान यात्रा के दौरान कथित तौर पर बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कर्नाटक पुलिस से इस मामले की शिकायत की गई है। कर्नाटक पुलिस की डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल नीलमनी एन राजू को लिखे गए एक शिकायत में जिक्र किया गया है कि दिल्ली से उड़ान भरने वाले विशेष विमान में कुछ गड़बड़ी महसूस की गई। शिकायत पत्र में यहां तक लिखा गया है कि इस घटना से यात्रियों की जान पर बन आई थी। खास विमान में पांच लोग सवार थे, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल थे। बाकी यात्रियों में रामप्रीत, राहुल रवि, राहुल गौतम और कौशल विद्यार्थी शामिल थे। विमान ने कर्नाटक के हुबली के लिए उड़ान भरी थी। विमान ने सुबह करीब 9.20 बजे पर उड़ान भरी थी जिसे अपनी मंजिल पर 11.45 बजे पहुंचना था। शिकायत्र पत्र के अनुसार 10.45 बजे के करीब विमान बाई ओर झुकने लगा और भयानक कंपन के साथ तेजी से नीचे आने लगा।

दिन के मौसम की भविष्यवाणी और यात्रियों के अनुभव के अनुसार बाहर मौसम सामान्य था, धूप खिली थी और हवा भी नहीं चल रही थी। विमान के एक हिस्से से किसी चीज के जोर से खड़खड़ाने की आवाज आ रही जिसे सभी के द्वारा सुना जा रहा था। शिकायत पत्र में कहा गया है कि विमान का ऑटोपायलट भी काम नहीं कर रहा था। हुबली में विमान को उतारने की तीन बार कोशिशें की गई और आखिरकार तीसरी बार में यह लैंड हो सका। शिकायत में आगे कहा गया कि विमान के हुबली में 11.25 बजे उतरने के बाद भी उसमें लगातार कंपन हो रहा और आवाज आ रही थी।

विमान क्रू के सदस्यों ने भी उसमें गड़बड़ी होने बात स्वीकारी। शिकायत पत्र के मुताबिक यह (वीटी-एवीएच) स्पेशल फ्लाइट थी। इस घटना के बारे क्या कानूनी कार्रवाई की गई है, यह खबर लिखे जाने तक पता नहीं चला था। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए पार्टी के प्रचार अभियान में अक्सर राहुल गांधी को वहां देखे जाते हैं। राज्य में 224 विधानसभा सीटों के लिए 12 मई को एक ही चरण में मतदान होना है, जिसके नतीजे 15 मई को आएंगे।

Kaushal Vidyarthee, travelling in Special Flight New Delhi-Hubli, with 4 others including Rahul Gandhi, writes to DG&IG K'taka stating 'unexplained technical failures' occurred during course of flight; also adds 'shuddering & altitude dipping were not natural or weather related'. pic.twitter.com/XeVLN0syXi

— ANI (@ANI) April 26, 2018