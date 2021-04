तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार ख़त्म हो चुका है। 6 अप्रैल को तमिलनाडु विधानसभा की सभी 234 सीटों के लिए चुनाव होंगे। चुनाव प्रचार अभियान ख़त्म होने के बाद तमिलनाडु के ओमलुर सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी ने ट्विटर पर अपने चप्पल की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं सबकुछ छोड़ कर जा रहा हूं।

चुनाव प्रचार ख़त्म होने के बाद तमिलनाडु के ओमलुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मोहन कुमारमंगलम ने ट्विटर पर अपने चुनाव अभियान की फोटो साझा करने के बजाय अपने चप्पल की फोटो पोस्ट की। कांग्रेस प्रत्याशी के ट्वीट के अनुसार उन्होंने इस चप्पल का उपयोग अपने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से बाहर मिलने जाने के लिए किया। साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मैंने इस चप्पल को चुनाव प्रचार के बाद बाहर ही छोड़ दिया और इसे घर भी नहीं लाया। साथ ही उन्होंने लिखा कि हम सब भगवान में भरोसा करते हैं और भगवान सभी तरह के आकारों में आते हैं।

The end of a campaign. I can honestly say I left it all on the field and saved nothing for the ride home. In god we trust and god comes in all shapes and sizes pic.twitter.com/YvzCvrjfZs

— Mohan Kumaramangalam மோகன் குமாரமங்கலம் (@MKumaramangalam) April 4, 2021