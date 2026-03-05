कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए गुरुवार को छह प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कांग्रेस के दो मौजूदा सांसदों अभिषेक मनु सिंघवी और फूलो देवी नेताम का नाम है। ये दोनों क्रमश: तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से मैदान में हैं।
इनके अलावा कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा से कर्मवीर सिंह बौद्ध और हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा के नाम की घोषणा की। अनुराग शर्मा हिमाचल के मुख्यमंंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाते हैं। वह कांंगड़ा में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं।
तमिलनाडु में डीएमके ने कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट दी थी। कांग्रेस ने इस सीट पर एम क्रिस्टोफर तिलक को चुनाव मैदान में उतारा है। तेलंगाना से राज्यसभा की दूसरी सीट पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के करीबी वेम नरेंद्र रेड्डी के नाम का ऐलान किया गया है।
गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर इन लोगों की उम्मीदवारी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट
|क्रम संख्या
|राज्य
|उम्मीदवार का नाम
|1
|बिहार
|नितिन नवीन
|2
|बिहार
|शिवेश कुमार
|3
|असम
|तेराश गोवाला
|4
|असम
|जोगेन मोहन
|5
|छत्तीसगढ़
|लक्ष्मी वर्मा
|6
|हरियाणा
|संजय भाटिया
|7
|ओडिशा
|मनमोहन सामल
|8
|ओडिशा
|सुजीत कुमार
|9
|पश्चिम बंगाल
|राहुल सिन्हा
|10
|महाराष्ट्र
|विनोद तावड़े
|11
|महाराष्ट्र
|रामदास अठावले
|12
|महाराष्ट्र
|माया चिंतामण ईवनाते
|13
|महाराष्ट्र
|रामराव कुडकुते
यह भी पढ़ें: जाति संतुलन और संगठन के प्रति वफादारी पर दांव, महाराष्ट्र में बीजेपी की राज्यसभा रणनीति
महाराष्ट्र में इस बार टिकट वितरण में तीन बड़े पहलुओं को ध्यान में रखा गया है—संगठन में सक्रिय भूमिका, लंबे समय से पार्टी के प्रति निष्ठा और राज्य में जातीय समीकरण। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।