Delhi Election 2020: कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 54 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर, कृष्णा नगर से एके वालिया को टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आए अलका लांबा और आदर्श शास्त्री का नाम भी कांग्रेस की लिस्ट में है। अलका लांबा को कांग्रेस ने चांदनी चौक से और आदर्श शास्त्री को द्वारका से टिकट दिया है।

पार्टी ने राजेश लिलोठिया को मंगोलपुरी से चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं सुल्तानपुर माजरा से जय किशन को टिकट दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हारुन यूसुफ को बल्लीमारान से, कृष्णा तीरथ को पटेल नगर से, सीलमपुर से मतीन अहमद को टिकट दिया गया है।

वहीं बसपा ने भी 42 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बसपा की दिल्ली प्रदेश इकाई द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को जारी उम्मीदवारों की सूची में आप के असंतुष्ट विधायक नारायणदत्त शर्मा का नाम शामिल है। आप से टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी से नाता ताड़ चुके शर्मा को बसपा ने बदरपुर सीट से टिकट दिया गया है।

आप ने बदरपुर सीट पर शर्मा के बजाय कांग्रेस छोड़ कर आप का दामन थामने वाले पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे नाराज शर्मा ने बसपा का दामन थाम लिया। रामसिंह नेताजी बसपा के टिकट पर ही बदरपुर सीट से 2008 में विधानसभा चुनाव जीते थे। इस चुनाव में बसपा की झोली में दो सीट आयी थीं।

Congress releases list of candidates for 54 out of 70 seats for upcoming Delhi Assembly elections. Alka Lamba to contest from Chandni Chowk, Arvinder Singh Lovely from Gandhi Nagar and Adarsh Shastri from Dwarka. pic.twitter.com/CR2PZZwwTO

