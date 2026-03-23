Middle East Crisis: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में बयान दिया और भारत के लिए आई चुनौतियों के संबंध में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सवाल उठाए कि पीएम मोदी ने एलपीजी को लेकर कोई बात नहीं की।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि वे गैस का जिक्र करना भूल गए, एलपीजी सिलेंडरों के लिए लंबी कतारें लगी हैं। सरकार ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आपने ईरान के सर्वोच्च नेता की मृत्यु पर दो शब्द तक नहीं कहे; इसके देश पर दूरगामी परिणाम होंगे… भाजपा के हितों की नहीं, राष्ट्र के हितों की सोचें।

अरविंद सावंत बोले- रुपये की कीमत घट रही

शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि हमें सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी में नहीं उलझना चाहिए; आज के समय में मुख्य मुद्दा क्या है? हम जानते हैं कि आप लोगों को वापस बुला रहे हैं। मुख्य चिंता गैस की कमी है जिससे लोग परेशान हैं। उन्होंने इसका थोड़ा जिक्र किया लेकिन गैस उपलब्ध नहीं है और महंगी हो गई है। यही मूल मुद्दा है। महंगाई बढ़ रही है और रुपये का अवमूल्यन हो रहा है।

आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि लगभग एक महीना बीत चुका है; कूटनीति और ऐसे मामलों में समय का बहुत महत्व होता है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि कूटनीतिक गलियारों में कभी-कभी चुप्पी बहुत भारी पड़ती है।

रवि किशन बोले- विपक्ष को गंभीरता से विचार करना चाहिए

वहीं सत्तापक्ष के सांसद रवि किशन ने कहा कि इस समय विपक्ष का एकजुट होना बहुत जरूरी है और विपक्ष को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। हरित ऊर्जा से लेकर उर्वरक, खाद्य पदार्थ, अनाज या सौर ऊर्जा तक, जो भी फैसले लिए गए हैं, वे आज के इस कठिन समय में उपयोगी साबित हो रहे है।

रवि किशन ने पीएम मोदी के संबोधन पर कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा था जिस पर देश भी उनसे सुनना चाहता था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कालाबाजारी या जमाखोरी में लिप्त किसी भी व्यक्ति को कड़ी सजा दी जाएगी।

पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर सरकार का पक्ष रखा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। पिछले तीन हफ्तों से जारी इस संकट का पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। पढ़िए पूूरी खबर…