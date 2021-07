फ्रांस में राफेल डील पर नये सिरे से जांच हो रही है। इस जांच ने भारत में राजनीतिक बयानबाजी का हवा दे दी है। इस डील को लेकर कांग्रेस एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि दस्तावेज बताते हैं कि बिचौलियों को करोड़ों रुपए मिले। पार्टी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 24 घंटे में भी सरकार का जवाब क्यों नहीं मिला?

फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार राफेल डील पर दोबारा जांच का आदेश दिया गया है। इसके लिए स्पेशल जज की नियुक्ति की गई है। आरोप है कि इस पूरे डील में एक भारतीय को मध्यस्थता के लिए मोटी रकम दी गई है। सरकार और कंपनी इन आरोपों से इनकार कर रही है। दोनों का कहना है कि साझेदारी के लिए जा कागजात बनाए गए थे। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसमें किसी भी तरह के मीडिल मैन की जरूरत नहीं होगी।

Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.

– Lord Buddha #RafaleScam

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 3, 2021