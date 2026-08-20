Amit Shah News: कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया है कि पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पहले दो श्लोक गाएगी। इसको लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि 1937 में, मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम को विभाजित करके, कांग्रेस ने देश के विभाजन की नींव रखी थी।
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 1937 के प्रस्ताव का अनुसरण करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर के देश के विभाजन की नींव डाली थी। वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को मजबूती मिली थी और फिर देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ।”
अमित शाह ने आगे कहा, “वंदे मातरम के 150वें साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुधारकर बंकिम बाबू की अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मकता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। सभी सरकारी कार्यक्रमों में इसको पूरा गाने का जो निर्णय किया है, उस निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस पार्टी का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए इन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का ना केवल अपमान किया है, बल्कि लाखों शहीदों का भी अपमान किया है, जो वंदे मातरम का नारा लगाते-लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। जिन्होंने कई साल जेल में काटे, आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का प्रस्ताव मान रही है और संसद के एक्ट को नकार रही है।”
अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। शाह ने कहा, “मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने वंदे मातरम के दो टुकड़े होने की गलती की थी और इस गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं।”
अमित शाह ने देश की जनता से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा, “अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे। अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोर विरोध करेगी।”
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वंदे मातरम् को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच कांग्रेस ने अपना रुख एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में पार्टी ने 1937 में लिए गए अपने फैसले को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत की केवल पहली दो अंतरों को ही गाया जाएगा। कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर किसी तरह का भ्रम नहीं है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…